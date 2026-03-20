Ramón Jesurún rompe el silencio y salva a Jhon Durán: lanzó dardo por polémica en Selección Colombia

En la lista de convocados de la Selección Colombia, para los amistosos ante Croacia y Francia, no está Jhon Durán. Nuevamente la polémica estalló por aquella supuesta pelea en el camerino tricolor, que presuntamente tuvo a Durán como protagonista, a mediados de 2025.

Ya son varios los pronunciamientos que desmienten dicha supuesta pelea, y ahora llegó el turno del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. El mandatario, con voz firme y enérgica, negó una pelea y calificó de mala fe el rumor que sacudió al país en el juego ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, disputado en Barranquilla.

Jhon Jader Durán en uno de sus últimos llamados a la Selección Colombia. Foto: Getty Images

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Ramón Jesurún: “Lo de Jhon Jáder Durán ha rayado en lo injusto”

Jesurún habló con Medio Tiempo de Win Sports. Con su versión aclara que nunca pasó nada en el juego de Colombia ante Perú, del 6 de junio de 2026, donde supuestamente Jhon Durán tuvo una pelea en el camerino y con integrantes de la Selección Colombia.

“Mira, lo de Jhon Jáder Durán es otra cosa que ha rayado en lo injusto. Aquí hay un periodista, el que sea, no sé, que mintió y que el país le comió las mentiras porque en el camerino y en el hotel nada pasó”, arrancó afirmando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Luego, aclaró: “Particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo al lado de la Selección Colombia, en todo, y nada de eso pasó. Ese periodista de mala fe, no sé quién es, si nos está mirando sabe que tengo razón. Actuó mal e hizo un daño inmenso, no a Jhon Jáder, al fútbol colombiano. Eso no se hace”.

“Yo les digo con autoridad total: nunca pasó nada, Jhon Jáder se fue lesionado. Tenía un dolor en la espalda y no viajó a Argentina. Tan es así que cuando volvió a su equipo, se demoró un mes en reintegrarse”.

Finalmente, dejó todo claro: afirmó que el llamado o no de Jhon Durán a la Selección Colombia depende de lo deportivo. Si juega o no en su club, y si tiene buenas actuaciones, ahí radica la decisión de Néstor Lorenzo para convocarlo.

⚽🎙️“Lo de Jhon Jáder Durán es otra cosa que ha rayado en lo injusto; aquí un periodista mintió y el país le comió las mentiras porque en el camerino y en el hotel nada pasó. Les digo con autoridad total que nunca pasó nada. El tema es 100% deportivo; si el técnico considera que… pic.twitter.com/KEQmftQFv3 — Win Sports (@WinSportsTV) March 20, 2026

Las palabras de Ramón Jesurún se dan en la previa de los amistosos que tendrá la Selección Colombia en marzo, con la siguiente programación: