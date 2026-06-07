Ramón Jesurún dio respuesta final al futuro de Néstor Lorenzo en Selección Colombia: contundente veredicto

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, se refirió a una gran polémica de los últimos días: ¿seguirá o no el técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia después del Mundial de 2026? Rumores provenientes de Argentina afirman que el entrenador de 60 años tendría una oferta de Boca Juniors.

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Jesurún lo dejó bastante claro: afirmó que están felices con Néstor Lorenzo y su trabajo en Colombia, pero reiteró que deberán escucharlo a él después del Mundial para saber qué quiere de cara a su futuro.

Ramón Jesurún: “Estamos felices con Néstor Lorenzo”

En diálogo con El Vbar de Caracol Radio, Ramón Jesurún dijo: “Uno de los temas más difíciles, dentro de lo competitivo, dentro de lo deportivo (…) es la búsqueda del técnico, el reemplazo de un técnico o el cambio cuando unos resultados se dan o no se dan. Nosotros estamos felices con el trabajo del profesor Néstor Lorenzo”.

“Es un profesional, una persona seria, transparente, que tiene mucha llegada al grupo de jugadores, que conoce el fútbol colombiano, no solo en la selección de mayores, sino que lo hemos logrado involucrar con selecciones que vienen hacia atrás, que son al fin y al cabo los que van a nutrir la Selección Colombia de mayores”, añadió.

Sobre lo que viene, fue claro: “Hay que pensar también en lo que él quiera, en lo que él desee. También es indudable; yo no puedo eludir la respuesta, que el comportamiento que tengamos en el Mundial va a ser un factor preponderante. Esperemos, creo que hoy está en un top de técnicos importantes a nivel Mundial; seguramente ofertas tendrá, todo tipo de opciones”.

Y, finalmente, cerró con: “Luego del Mundial analizaremos y conversaremos con él para tomar una decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año”.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló de la polémica con la Selección Colombia: dijo lo que ha pasado con la camiseta

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre su futuro en Selección Colombia?

El día en que Néstor Lorenzo entregó la lista de 26 convocados por Colombia al Mundial 2026, el periodista Juan Sebastián, de Caracol Radio, le preguntó: “¿Profe, fue su última convocatoria con Selección Colombia?”.

A ello, Lorenzo dijo: “No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”.

🗣️ "Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial"



🇨🇴👀 Néstor Lorenzo evita hablar de su futuro en la Selección más allá de la Copa del Mundo



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Justo después de ese momento, los rumores que lo vinculan con Boca Juniors tomaron aún más fuerza. Por tanto, hay absoluta expectativa de cara a lo que pueda ocurrir con el estratega argentino.