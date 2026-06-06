Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló de la polémica con la Selección Colombia: dijo lo que ha pasado con la camiseta

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, habló por primera vez de la polémica que hay con la camiseta de la Selección Colombia.

Enfática respuesta de la defensa de Abelardo de la Espriella al juez que le prohibió utilizar camiseta de la Selección Colombia

Todo inició tras los cuestionamientos que hizo Iván Cepeda por el supuesto uso de la prenda para fines políticos. El asunto ha escalado y, al resolver una acción de tutela, una jueza le ordenó a Abelardo de la Espriella no ponerse la camiseta, lo que ha despertado mucha controversia.

Al respecto, el dirigente deportivo fue claro al advertir que desde la Federación no se le puede prohibir el uso de la camiseta a quien la haya adquirido legalmente.

“Desde ese punto de vista, yo creo que mejor opine la gente; nosotros realmente defendemos el derecho comercial cuando no permitimos que la camiseta sea utilizada en fines comerciales de gente que no es patrocinadora”, dijo desde Cali.

Más allá de estos casos puntuales, Jesurún señaló que hay plena libertad de utilizar esta prenda alusiva a la Tricolor y que las personas pueden disfrutarla. “Sé que hoy hay muchas fiestas donde ponen como código de vestimenta la camiseta de la Selección”, expresó.

“Eso, pues, resume que la camiseta bien adquirida es de todos los colombianos”, añadió.

Además, el dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol contó lo que ha pasado en las últimas horas con la camiseta: “Hay que preguntarle a Adidas, nuestro proveedor, porque ha vendido muchas en los últimos días”.

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Este es el primer pronunciamiento que se conoce por parte del presidente de la FCF, que se suma a los comunicados que ha venido sacando la institución deportiva en medio de la polémica de cara a la segunda vuelta presidencial.

La controversia, por el momento, no para, mientras que el propio Abelardo de la Espriella ha dicho que seguirá usando esta prenda. De hecho, su defensa aseguró que con esta decisión se está enviando un pésimo mensaje a la ciudadanía.

Asimismo, apuntó que esto estaría vulnerando varios principios constitucionales y legales, principalmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad.