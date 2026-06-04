“Estamos entrando en la ruta de la dictadura”, reaccionan tras prohibirle a Abelardo de la Espriella usar camiseta de Colombia

Enrique Gómez, senador electo por Salvación Nacional, reaccionó en El Debate de SEMANA sobre la reciente decisión que profirió el Juzgado 120 penal municipal con función de conocimiento, que le prohíbe, por ahora, al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el uso de la camiseta de la Selección Colombia con propósitos electorales.

Lo anterior mientras se resuelve de fondo una tutela que fue interpuesta contra el candidato De la Espriella.

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Por lo tanto, Gómez dijo no compartir la decisión del Juzgado 120 y advirtió que se está entrando en “la ruta de la dictadura, la del todo vale, para mantener a Petro y a su sucesor en el poder”.

Y agregó el senador electo: “Esto es parte de las otras rutas de hostigamiento y de restricción a la libertad ciudadana. Es una señal de lo que se nos viene encima, con el país imaginado por Iván Cepeda, un país donde él anula la libertad individual y da órdenes a los jueces”.