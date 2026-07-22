Gobernadora del Meta invita a Abelardo De La Espriella, presidente electo, a la ‘Feria de las Regiones’

Este miércoles 22 de julio, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, hizo una invitación pública al presidente electo, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta en la red social X para que participe en la próxima edición de la ‘Feria de las Regiones’. El evento se realizará en Bogotá y reunirá expresiones culturales, musicales, gastronómicas y artesanales de todo el país.

“Qué bueno sería, apreciados Rodrigo Lara, Mauricio Gómez, Valeria Arbeláez y Carolina Gómez, que el presidente y su primera dama, la señora Ana Lucía Pineda, nos acompañaran con ustedes en este importante momento que viviremos junto a gobernadores, congresistas y, sobre todo, las delegaciones de todo el país que estarán en la capital”, expresó.

De igual manera, indicó que “será además este año un importante evento que nos convoca a sellar ese nuevo capítulo de la historia de Colombia, en el que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, expresó su firme decisión de recuperar la relación entre el Gobierno nacional y los departamentos, las ciudades y los municipios…”.