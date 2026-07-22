“Pensé que era un seguidor”: el angustioso momento que vivió Sebastián Moreno por intento de robo en Girardot

El fotógrafo y creador de contenido bogotano Sebastián Moreno denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un intento de hurto mientras se encontraba en un establecimiento comercial en el municipio de Girardot, Cundinamarca. El hecho ocurrió en un restaurante al aire libre en el que el influenciador compartía con sus acompañantes.

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De acuerdo con el testimonio compartido por el propio Moreno en sus redes, la situación se presentó de manera imprevista mientras esperaba un pedido en el lugar. Un individuo que se desplazaba a bordo de una motocicleta descendió del vehículo y se le acercó por la espalda para intentar despojarlo de una cadena de oro que llevaba puesta.

Sebastián Moreno es un destacado fotógrafo, cuyo trabajo se conoce en videos de redes sociales. Foto: Instagram (@sebasmorenooo)

En su relato, el creador de contenido explicó la confusión inicial que vivió durante el ataque:

“Mi primera reacción, lo que yo pensé, era que alguien me estaba abrazando (...). Yo dije: ‘No, debe ser alguien que me conoce, un familiar, amigo o un seguidor’. Pero no, lo que quería era arrancarme la cadena”, afirmó Moreno en el video publicado en sus redes sociales.

#INSEGURIDAD. Influencer Sebastian Moreno contó que intentaron robarle su cadena en restaurante de Girardot (C/marca). Un delincuente bajó de una motocicleta y le jaló la prenda del cuello. Moreno relató entre risas que al principio pensó que se trataba de un seguidor saludando. pic.twitter.com/FO5uKVpzgk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 22, 2026

A pesar de que el agresor jaló la joya con fuerza y logró romperla, no pudo llevársela debido a la reacción inmediata de Moreno. Tras el forcejeo, el sujeto huyó del sitio en la motocicleta. El fotógrafo confirmó que logró conservar la pieza, aunque esta sufrió daños y se quebró.

Tras el incidente, Sebastián Moreno aprovechó el alcance de sus plataformas para enviar un mensaje a sus seguidores respecto a la situación de seguridad en el país, haciendo un llamado a mantener la precaución en espacios públicos.

En el mismo espacio, el influenciador reaccionó de manera reflexiva hacia el agresor, invitandolo a abandonar las actividades delictivas, al tiempo que sugirió a los ciudadanos estar atentos a su entorno en cualquier región del país.

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¿Quién es Sebastián Moreno?

Sebastián Moreno es un reconocido fotógrafo y creador de contenido digital originario de Bogotá. Ha ganado amplia visibilidad en redes sociales por su formato de videos en las calles, donde aborda a transeúntes con estilos particulares o historias de vida para realizarles sesiones fotográficas improvisadas.

Gracias a este concepto urbano y social, Moreno ha consolidado una audiencia masiva en internet, sumando alrededor de 12 millones de seguidores en TikTok y cerca de 6 millones en Facebook. Adicionalmente, en diversas oportunidades ha utilizado sus canales digitales para visibilizar causas sociales e historias de comunidades vulnerables.