Conmoción en Costa Rica: asesinan a una famosa influencer y a su novio mientras dormían

Las autoridades de Costa Rica investigan el asesinato de la influencer y creadora de contenido Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría, de 28 años, y de su pareja, Jorge Isaac Agüero, de 30, quienes fueron encontrados sin vida durante la madrugada del sábado 4 de julio en su vivienda.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, varios hombres armados habrían ingresado al inmueble y atacado a la pareja mientras dormía.

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de ambas víctimas.

El caso es investigado por el OIJ, que adelanta las diligencias para identificar a los responsables y establecer el motivo del doble homicidio. Mientras avanza la investigación, los peritos continúan recopilando evidencias y reconstruyendo lo ocurrido en la vivienda.

El Organismo de Investigación Judicial investiga el asesinato de la influencer y su pareja ocurrido en su vivienda. Foto: Getty Images

Según la información preliminar, los cuerpos de Gabriela Sanarrusia y Jorge Isaac Agüero fueron hallados sobre la cama de la casa. Posteriormente, los investigadores realizaron la inspección del lugar y comenzaron la recolección de pruebas que permitan esclarecer el crimen.

Una de las principales hipótesis indica que, tras cometer el ataque, los responsables huyeron en un vehículo tipo SUV de color blanco.

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Horas después, las autoridades localizaron un automóvil con esas características a unos dos kilómetros de la escena del crimen. Sin embargo, hasta el momento no se ha vinculado a ningún sospechoso con el caso.

No obstante, según informaron las autoridades al diario La Nación, una de las líneas de investigación apunta a que el doble homicidio podría estar relacionado con un acto de venganza.

La Policía Judicial busca identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen. Foto: Getty Images

Aun así, el Organismo de Investigación Judicial aclaró que no descarta otras hipótesis y mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras avanzan las pesquisas.

Horas antes de su muerte, la influencer había compartido en sus redes sociales imágenes de un reciente viaje a Colombia, además de un video junto a su hija de 9 años.

Gabriela acumulaba más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok, plataformas en las que publicaba contenido relacionado con viajes, estilo de vida y aspectos de su vida cotidiana.

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La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron mensajes de condolencias a la familia de la creadora de contenido.

Muchos también manifestaron su preocupación por el futuro de su hija, quien quedó huérfana tras el asesinato de su madre.