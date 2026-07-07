Hallan muerta en Ucrania a la principal sospechosa del atentado en Mónaco

La mujer ucraniana de 39 años sospechosa de intentar asesinar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco apareció muerta en Ucrania con “heridas de bala en la cabeza”, informó este martes la policía del país, que además detuvo a dos personas por su presunta participación en el crimen.

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En un comunicado, la policía ucraniana identificó a la víctima como Anastasiia Berezovska y confirmó que “se ha encontrado el cuerpo”.

Las autoridades también informaron de la captura de “dos individuos como sospechosos de asesinar a una mujer buscada por Interpol”. Se trata de un exmiembro de las fuerzas del orden y de un “empleado actual” de la dirección general de inteligencia ucraniana (GUR).

De acuerdo con la investigación, Anastasiia Berezovska regresó a Ucrania el 1 de julio, donde mantuvo contacto con su familia y con los dos sospechosos ahora detenidos.

Según la investigación, Anastasia Berezovska se disfrazó de hombre durante los recorridos de reconocimiento y al momento de colocar el artefacto explosivo en Mónaco. Foto: Captura X @TribunePop23

La policía indicó además que ambos hombres realizaron en varias ocasiones pagos a cuentas pertenecientes a Berezovska y señaló que también podrían haber participado en el intento de asesinato ocurrido en Mónaco.

Durante el registro de la vivienda del exmiembro de las fuerzas del orden, los investigadores encontraron en el sótano “un local que parece una sala de tortura”, según el comunicado oficial.

Aunque la policía no reveló el lugar donde halló el cuerpo, sí confirmó que la mujer presentaba “heridas de bala en la cabeza” y que junto al cadáver había “casquillos de revólver”.

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“Todas las informaciones de que disponen las fuerzas del orden ucranianas fueron transmitidas a los servicios de investigación del Principado de Mónaco”, añadió la policía.

La justicia monegasca había emitido una orden de búsqueda internacional contra Berezovska por su presunta participación en el intento de asesinato con explosivos contra un empresario de origen ucraniano, ocurrido el 29 de junio.

La mujer era buscada por Interpol. Foto: Captura X @MarkoS2075

Las autoridades del Principado no confirmaron la identidad del objetivo del ataque. Sin embargo, diferentes fuentes lo identificaron como Vadim Irmolaiev, un oligarca nacido en Ucrania que adquirió la nacionalidad chipriota.

Tras la explosión del paquete bomba, las autoridades monegascas reportaron tres personas heridas. Una fuente cercana al caso dijo a AFP que entre ellas se encontraba Irmolaiev, residente en Mónaco, junto con su pareja y su hijo.

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Desde diciembre de 2023, el empresario está sujeto a sanciones impuestas por el Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania mediante una decisión promulgada por el presidente Volodimir Zelenski.

Según varios medios, que citan a los servicios de seguridad ucranianos, esas sanciones responden a la decisión del multimillonario de mantener sus actividades de comercio de alcohol en la península de Crimea, bajo ocupación rusa.

*Con información de AFP.