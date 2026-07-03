Principal sospechosa del atentado en Mónaco sigue desaparecida: se disfrazó de hombre para ejecutar el ataque

La Fiscalía del Principado de Mónaco identificó a una ciudadana ucraniana como la principal sospechosa del atentado con bomba que dejó gravemente herido al magnate ucraniano Vadym Yermolaiev. El ataque ocurrió el lunes por la noche y también dejó lesionados a la pareja y al hijo del empresario.

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Durante una rueda de prensa, el fiscal adjunto de Mónaco, Morgan Raymond, identificó a la sospechosa como Anastasia Berezovska, de 39 años, quien permanece prófuga y es buscada mediante una orden de captura de Interpol.

Según la investigación, la mujer esperó a las víctimas sentada en un banco de la Place des Moulins y, cuando estas llegaron al lugar, colocó un artefacto explosivo, “sacado de su bolsa de la compra”, en las escaleras del edificio.

Las autoridades señalaron que las cámaras de seguridad registraron a Berezovska durante varios recorridos de reconocimiento realizados los días 26 y 27 de junio. En las imágenes aparece vestida con un gorro negro y ropa holgada, un atuendo con el que, según la investigación, buscó hacerse pasar por un hombre para ejecutar el ataque sin levantar sospechas.

Según la investigación, Anastasia Berezovska se disfrazó de hombre durante los recorridos de reconocimiento y al momento de colocar el artefacto explosivo en Mónaco. Foto: Captura X @TribunePop23

El atentado tuvo como objetivo a Vadym Yermolaiev, considerado por la revista Forbes como la vigésimo tercera persona más rica de Ucrania. El empresario se encontraba acompañado por su pareja y su hijo cuando ocurrió la explosión.

Tanto Yermolaiev como la mujer fueron trasladados al hospital en estado crítico. Como consecuencia de las heridas, los médicos tuvieron que amputarle una pierna al magnate, mientras que la vida de su pareja continúa en peligro.

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Tras cometer el atentado, la sospechosa escapó hacia Francia y posteriormente cruzó a Italia a bordo de un vehículo con matrícula alemana que, según los investigadores, había sido alquilado para la operación. La Fiscalía también mantiene abierta una línea de investigación relacionada con ese automóvil.

En los últimos días, las autoridades arrestaron a otros dos hombres en el marco de la investigación. Sin embargo, al no poder establecer su participación en el ataque, ambos fueron puestos en libertad.

Vadym Yermolaiev, empresario ucraniano. Foto: Captura X @TribunePop23

Por su parte, el fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, descartó que el atentado tenga un carácter terrorista. No obstante, confirmó que las autoridades monegascas mantienen una estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad francesas, incluidas las unidades antiterroristas.

El empresario, residente en el Principado al menos desde 2021, está sujeto a sanciones impuestas por Ucrania desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, territorio ocupado por Rusia.

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Como parte de la búsqueda de la sospechosa, la policía alemana registró este viernes el apartamento que Berezovska alquilaba en el distrito de Main-Taunus, en el estado de Hesse. Aunque los agentes no lograron localizarla, informaron que “se incautaron pruebas, que serán entregadas a las autoridades monegascas”.

“La mujer buscada se encuentra actualmente en paradero desconocido”, añadieron las autoridades alemanas.

*Con información de AFP y EuropaPress.