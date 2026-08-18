Varios videos de la captura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, fueron publicados por el diario El Universal de México.

Publican carta en inglés escrita por El Chapo Guzmán y enviada a la presidenta de México

La captura, ocurrida el pasado 8 de enero del 2016 en Sinaloa, fue uno de los operativos más importantes de las fuerzas de seguridad de México, después de las dos fugas que logró Guzmán Loera.

En uno de los videos se puede observar a Chapo Guzmán dentro del Hotel & Suites Doux, donde fue resguardado en la habitación 51 a la espera del traslado por parte de las Fuerzas Armadas hacia la Ciudad de México.

🗣️ "¿Me van a tratar mal?"



🔴 Diez años después, EL UNIVERSAL revela tres videos inéditos del día en que cayó "El Chapo" Guzmán: lavándose la cara en un hotel de Los Mochis, camino al hangar y conversando sobre Los Zetas



El material gráfico fue obtenido por el periodista… pic.twitter.com/DaSjVIP4rw — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2026

Según el relato conocido por los medios de comunicación, mientras el Chapo se encontraba en el hotel, intentó convencer a los policías de que lo ayudaran a escapar y les habría ofrecido beneficios económicos.

En el video, se puede ver al exlíder del Cartel de Sinaloa asegurando que se encuentra “muy bien” y se le escucha negar que lo hayan maltratado tras la Operación Cisne Negro, que se llevó a cabo para recapturarlo después de que se escapara de una cárcel de máxima seguridad en 2015.

En otra de las grabaciones, El Chapo aparece vestido con una sudadera mientras conversa con uno de los agentes.

Al ser interrogado sobre las razones por las que fue asesinado un hombre conocido con el alias de Canicón, el antiguo líder del Cartel de Sinaloa sostuvo que la “educación” de los integrantes de esa estructura criminal era “otra cosa”.

Imágenes grabadas del Chapo Guzmán, publicadas por El Universal Foto: X/@El_Universal_Mx

“Ellos son rateros, estafadores, no narcotraficantes —puro pinche mugroso de mierda— y yo me dediqué a sembrar mota [marihuana] desde que estaba joven, a traficar. A robar, no. Nadie puede decir que yo le haya robado”, afirmó.

Ante la pregunta de si su nueva captura podría desencadenar represalias, El Chapo manifestó que no era conveniente que el Cartel de Sinaloa “pelee con el Gobierno”.

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“Yo les tengo bien dicho, si un día fracaso, ustedes no quiero que vayan a pelear con ningún policía. Para nada. No, no va a haber guerra. Para nada. De eso estoy seguro, que no, no va a haber. Para nada”.

En otra de las grabaciones se observa al capo dentro de uno de los baños del Hotel & Suites Doux, ubicado sobre la Carretera Internacional Los Mochis-San Miguel, mientras las autoridades aguardaban la llegada de refuerzos.

Imagenes exclusivas del diario El Universal muestran a Joaquín 'El Chapo' Guzmán tras su captura Foto: X/@El_Universal_Mx

Durante ese momento, las imágenes muestran al Chapo lavándose el rostro y consultando si el jabón podía causarle algún tipo de irritación en los ojos.