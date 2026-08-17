Yerno del presidente Donald Trump tuvo sorpresiva reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu

El emisario de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaron este lunes, 17 de agosto, sobre la posibilidad de que Estados Unidos supervise el desarme del movimiento islamista Hamás, afirmó un funcionario israelí.

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El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta reducir las diferencias entre Israel y el grupo terrorista Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Kushner se reunió con Netanyahu en Jerusalén un día después de haber mantenido un inusual encuentro con una delegación de Hamás en Egipto, donde el grupo palestino se comprometió públicamente con el plan de paz y con el desarme, algo que Trump elogió pero que Israel recibió con escepticismo.

El asesor principal Jared Kushner observa mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de la firma del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) durante una ceremonia en el jardín sur de la Casa Blanca el 29 de enero de 2020 en Washington, DC Foto: Getty Images

Ambas partes “acordaron que no se llevará a cabo ningún redespliegue o reconstrucción en la Franja de Gaza antes de que Hamás se haya desarmado en Gaza”, declaró a la AFP un funcionario israelí de alto rango.

Además, “acordaron que la primera etapa hacia la desmilitarización de la franja consistiría en pedir a Hamás que entregue sus armas para su desmantelamiento bajo la supervisión de un general estadounidense”, declaró el oficial.

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Kushner estuvo acompañado en las conversaciones por otros miembros de la llamada “Junta de Paz” creada por Trump para Gaza, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair.

De momento, el grupo no hizo comentarios sobre la reunión.

Israeli President Isaac Herzog met with U.S. Special Envoy Jared Kushner and Board of Peace representative Nickolay Mladenov in Jerusalem to discuss advancing the next stages of President Trump’s Gaza plan.



Herzog said the plan prioritizes Israel’s security interests and… pic.twitter.com/NdnFfVr5Pr — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 17, 2026

La administración Trump ya encargó a fuerzas estadounidenses y de otros países que supervisaran el alto al fuego alcanzado en octubre para Gaza, un pacto que redujo -pero no puso fin- a los ataques israelíes en el territorio palestino.

Netanyahu pidió que un general estadounidense supervise el desarme del grupo islamista después de haber rechazado públicamente un texto anterior propuesto por la Junta de Paz, en el que se indicaba que Hamás entregaría sus armas a un comité palestino aún sin formar.

Durante su reunión con miembros de Hamás en Egipto, el emisario estadounidense insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que este no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, indicaron fuentes cercanas a las conversaciones.

Benjamin Netanyahu. Primer Ministro de Israel Foto: Getty Images

Un alto mando de Hamás dijo que el grupo expresó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza y su deseo de que se ejerciera presión sobre Netanyahu.

Con información de AFP*