Día del Café: desde EE. UU., la embajadora de Colombia resalta lo que hay “detrás de cada taza”

Con motivo del Día Internacional del Café, María Consuelo Araújo destacó a los productores y trabajadores que están detrás del café colombiano y la relación que este producto ha construido entre Colombia y Estados Unidos.

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A través de una publicación difundida por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, la diplomática resaltó que el café no representa únicamente una actividad agrícola, sino también un vínculo entre comunidades colombianas y consumidores, empresas y trabajadores estadounidenses.

“Detrás de cada taza de café colombiano están las personas que lo hacen posible”, señaló Araújo en el mensaje publicado por la representación diplomática, en el que puso de relieve a las personas que participan en la cadena de producción del grano.

María Consuelo Araújo centró la atención en los protagonistas de una cadena que conecta a los productores colombianos con un amplio mercado estadounidense Foto: Foto: tomada de X

La embajadora también destacó la dimensión económica de esta relación. Según el mensaje de la Embajada, la cadena del café colombiano contribuye al sostenimiento de comunidades cafeteras en Colombia, mientras genera valor, oportunidades y millones de empleos en Estados Unidos.

El pronunciamiento fue divulgado este jueves 1 de octubre, fecha establecida como el Día Internacional del Café. La Embajada acompañó el mensaje con menciones a la Federación Nacional de Cafeteros y a la Cancillería colombiana, como parte de la promoción internacional del producto.

Estados Unidos ocupa un lugar central en las exportaciones cafeteras colombianas. De acuerdo con cifras citadas por AmCham Colombia, durante 2025 ese mercado concentró el 39,4 % del valor de las exportaciones de café de Colombia. Ese año, las ventas colombianas del producto hacia Estados Unidos llegaron a 2.350,1 millones de dólares, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El comercio cafetero se mantiene así como uno de los componentes de la relación económica entre los dos países. La conexión no se limita al traslado del grano desde las zonas productoras colombianas hacia Estados Unidos, sino que incluye actividades de transporte, importación, tostión, comercialización, preparación y venta.

La Embajada acompañó el mensaje con menciones a la Federación Nacional de Cafeteros y a la Cancillería colombiana Foto: Álvaro Tavera

En los primeros siete meses de 2026, Colombia exportó café por 2.926,7 millones de dólares, un 10,3 % menos que durante el mismo periodo de 2025. Estados Unidos recibió 949,5 millones de dólares de esas ventas y continuó como el principal destino del producto colombiano. En volumen, el mercado estadounidense recibió 2,52 millones de sacos durante ese periodo, equivalentes al 32,4 % del café colombiano exportado.

El mensaje de Araújo se produce además durante sus primeras semanas como embajadora de Colombia en Washington. La diplomática llegó a Estados Unidos en septiembre para asumir el cargo y presentó sus credenciales ante las autoridades estadounidenses. Desde entonces, su agenda ha incluido asuntos comerciales, económicos y de seguridad dentro de la relación bilateral.