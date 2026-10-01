“Prefiero estar en aislamiento”: Daniel Sancho habla con su madre del infierno que vive en una cárcel en Tailandia

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, dejó entrever en una conversación con su madre, Silvia Bronchalo, uno de los retratos más duros de su vida en prisión desde que fue trasladado al penal de máxima seguridad de Surat Thani.

Los audios, divulgados por medios españoles y grabados en octubre de 2025, reflejan la angustia de Sancho, quien estaba convencido de que su situación dentro de la cárcel se había vuelto cada vez más difícil. En uno de los pasajes más llamativos de la conversación, el español admite que prefería permanecer aislado antes que convivir con el resto de los internos.

“Para que duerma tranquilo, no sabes lo que ha sido esta semana”, le dice a su madre. Cuando ella le pregunta qué ocurrió, responde: “Ya he bajado y prefiero estar en aislamiento que estar ahí abajo con todo el mundo”.

Un oficial de policía tailandés escolta al español, Daniel Sancho, bajo sospecha de asesinar y desmembrar a cirujano colombiano. Foto: AP/Somkeat Ruksaman

A lo largo de la conversación, el hijo del actor Rodolfo Sancho insiste en que no debería estar cumpliendo condena en Tailandia y expresa su desesperación por abandonar la prisión. Según los audios, llega a plantear a su madre diferentes fórmulas para lograr su salida y le transmite la sensación de que el tiempo juega en su contra.

La llamada se produjo en un momento especialmente delicado para él. Había pasado poco más de un año desde su ingreso en Surat Thani, una de las cárceles más grandes y estrictas del país asiático, donde permanecen miles de reclusos condenados por delitos graves.

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Durante una de las grabaciones desde prisión, el español también hace una reflexión sobre sus creencias: “Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez personas te dirán que sí”. Luego asegura que una proporción similar respondería afirmativamente al ser consultada sobre la existencia de Dios.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. Foto: TELECINCO.ES

Además, en la conversación que habría sostenido con su madre en 2025, Sancho le pide disponer de una importante cantidad de dinero para trasladarla a Tailandia.

“Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”, afirma Sancho antes de preguntarle cuánto dinero tiene disponible.

Ante esto, Bronchalo asegura que cuenta con “ciento y algo”, a lo que su hijo contesta: “Vale, estamos dentro”. Posteriormente, le pregunta si puede mover el dinero hasta Tailandia.

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La mujer le asegura que transferir alrededor de 100.000 euros a otro país podría resultar complicado por razones fiscales. A lo que Sancho le pide que viaje personalmente: “Me gustaría que mañana saltaras en un avión a Tailandia y el lunes estés aquí para que podamos manejar esto (…) Mamá, me sacas de aquí (…) Para el 15 de noviembre estoy fuera si hacemos esto”, señala, mientras le asegura que todo es legal, ante la duda de su madre.