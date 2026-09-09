Abelardo De La Espriella designó como embajador ante la UE al abogado que representó a la familia de Edwin Arrieta en el caso contra Daniel Sancho

El presidente Abelardo De La Espriella designó como nuevo embajador de Colombia ante la Unión Europea a Juan Gonzalo Ospina, un reconocido abogado colombiano que representó a la familia del médico Edwin Arrieta, asesinado por el chef español Daniel Sancho en Tailandia.

Es licenciado en Derecho (2010) y Ciencias Políticas (2011) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), con título de especialización en el Programa Ejecutivo de Negociación de la Universidad Harvard Law School, Boston (2015), posgrado en el Programa de Liderazgo y Gestión Pública y máster en Derechos Fundamentales por la UNED (2020).

Además, es bisnieto del expresidente Mariano Ospina Pérez.

SEMANA conoció que Juan Gonzalo Ospina estuvo la semana pasada en Barranquilla, reunido con el presidente De La Espriella preparando la agenda para lo que será su trabajo en la Unión Europea.

El abogado colombiano espera el beneplácito de Bélgica para posesionarse ante el canciller de Colombia, Omar Bula Escobar.