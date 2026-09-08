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Integrante de la junta directiva de Coosalud denuncia falsa representación judicial

Las alertas fueron presentadas ante un juzgado de la capital de Bolívar.

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Redacción Semana
8 de septiembre de 2026 a las 7:14 p. m.
Foto: Coosalud

Amparo Montiel, miembro de la junta directiva de Coosalud, alertó a las autoridades que fue incluida sin su autorización como accionante en una tutela relacionada con esa cooperativa.

La información fue radicada ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena para advertir que nunca dio su consentimiento, firma, poder o autorización para promover esa acción judicial en su nombre.

Ella denunció: “No he autorizado la presentación de la acción de tutela, no he otorgado poder para actuar en mi nombre, no he solicitado el amparo de los derechos invocados en la demanda y no ratifico las actuaciones realizadas bajo la apariencia de que actué como accionante”.

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