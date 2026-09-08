Marco Rubio cenará en la casa de Abelardo De La Espriella: detalles del cierre de la agenda

El presidente Abelardo De La Espriella invitó a cenar en su residencia privada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con los detalles revelados por la Casa de Nariño, el evento está programado para las 7:00 de la noche de este martes en Cajuaral.

“Ha heredado un desastre institucional”: Marco Rubio se refiere al legado que recibió Abelardo De La Espriella del gobierno Petro

A la cita acudirán De La Espriella; la primera dama, Ana Lucía Pineda; Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes.

Se espera que Rubio termine su visita en Colombia este 9 de septiembre y vuele a Quito a las primeras horas del día.

El secretario de Estado de Estados Unidos se hospedará la noche de este martes en un hotel en Barranquilla, donde hay un fuerte dispositivo de seguridad.

De La Espriella y Rubio tienen una amistad desde hace 16 años, tiempo durante el cual han compartido en distintos eventos sociales. Entre ambos hay confianza y aprecio personal.