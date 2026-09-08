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Marco Rubio cenará en la casa de Abelardo De La Espriella: detalles del cierre de la agenda

La visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos culminará este martes en Barranquilla.

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Redacción Semana
8 de septiembre de 2026 a las 6:44 p. m.
Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.
Abelardo De La Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: Presidencia.

El presidente Abelardo De La Espriella invitó a cenar en su residencia privada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con los detalles revelados por la Casa de Nariño, el evento está programado para las 7:00 de la noche de este martes en Cajuaral.

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A la cita acudirán De La Espriella; la primera dama, Ana Lucía Pineda; Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes.

Se espera que Rubio termine su visita en Colombia este 9 de septiembre y vuele a Quito a las primeras horas del día.

El secretario de Estado de Estados Unidos se hospedará la noche de este martes en un hotel en Barranquilla, donde hay un fuerte dispositivo de seguridad.

De La Espriella y Rubio tienen una amistad desde hace 16 años, tiempo durante el cual han compartido en distintos eventos sociales. Entre ambos hay confianza y aprecio personal.