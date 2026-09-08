Presidente del Congreso le propone al Gobierno aprobar uso de cesantías para ayudar a familiares afectados por terremoto

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, planteó al Gobierno una alternativa para que los colombianos puedan apoyar económicamente a familiares afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
En encuentro con el ministro de Vivienda, @soyjaimeandres, y la bancada del @CeDemocratico, hablamos de cómo impulsar nuestros territorios y mejorar la calidad de vida de las familias.— Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) September 8, 2026
✅Proponemos recuperar y fortalecer Mi Casa YA, simplificar trámites y facilitar el acceso al… pic.twitter.com/BFJfme8pjQ
La propuesta fue presentada al término de la reunión que sostuvo este martes con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la bancada del Centro Democrático. Henríquez pidió estudiar la creación de un mecanismo que permita retirar, de manera parcial o total, las cesantías con un propósito específico: atender las necesidades de familiares damnificados por la emergencia.
“Las cesantías son fundamentales. Yo vengo proponiendo lo siguiente: uno pueda retirar parcial o totalmente las cesantías y destinarlas a familiares en el primero y segundo grado de consanguinidad que hayan resultado afectados por el tema del terremoto”, explicó el presidente del Congreso.
La iniciativa busca ampliar las posibilidades de ayuda directa a las familias que enfrentan pérdidas o afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico, permitiendo que trabajadores utilicen parte de estos recursos para respaldar a sus parientes.
La propuesta deberá ser evaluada por el Gobierno y, eventualmente, requeriría establecer las condiciones y el mecanismo jurídico para autorizar este tipo de retiros extraordinarios de las cesantías.
El planteamiento se conoce en medio de las gestiones que adelantan distintas entidades para atender a las comunidades afectadas por el terremoto y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas.