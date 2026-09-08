Presidente del Congreso le propone al Gobierno aprobar uso de cesantías para ayudar a familiares afectados por terremoto

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, planteó al Gobierno una alternativa para que los colombianos puedan apoyar económicamente a familiares afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ministro de Vivienda y bancada del Centro Democrático tuvieron encuentro clave para tratar crisis del sector tras el terremoto

La propuesta fue presentada al término de la reunión que sostuvo este martes con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la bancada del Centro Democrático. Henríquez pidió estudiar la creación de un mecanismo que permita retirar, de manera parcial o total, las cesantías con un propósito específico: atender las necesidades de familiares damnificados por la emergencia.

“Las cesantías son fundamentales. Yo vengo proponiendo lo siguiente: uno pueda retirar parcial o totalmente las cesantías y destinarlas a familiares en el primero y segundo grado de consanguinidad que hayan resultado afectados por el tema del terremoto”, explicó el presidente del Congreso.

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Reunión del Minvivienda con el Centro Democrático Foto: Senado de la República

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de ayuda directa a las familias que enfrentan pérdidas o afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico, permitiendo que trabajadores utilicen parte de estos recursos para respaldar a sus parientes.

La propuesta deberá ser evaluada por el Gobierno y, eventualmente, requeriría establecer las condiciones y el mecanismo jurídico para autorizar este tipo de retiros extraordinarios de las cesantías.

Reunión del Minvivienda con el Centro Democrático Foto: Senado de la República

El planteamiento se conoce en medio de las gestiones que adelantan distintas entidades para atender a las comunidades afectadas por el terremoto y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas.