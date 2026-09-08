Ministro de Vivienda y bancada del Centro Democrático tuvieron encuentro clave para tratar crisis del sector tras el terremoto

Un desayuno de trabajo entre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y la bancada del Centro Democrático se convirtió este martes en un escenario para poner sobre la mesa las cuentas pendientes del Gobierno con uno de los sectores más golpeados de la economía.

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Reunión del Minvivienda con el Centro Democrático Foto: Senado de la República

El encuentro, encabezado por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, arrancó con un reclamo de fondo: ¿qué va a hacer el Gobierno después del desmonte de Mi Casa y cómo piensa evitar que los cambios en el Sisbén terminen cerrando aún más la puerta de acceso a vivienda para miles de familias?

La bancada también puso el foco en el frenazo que atraviesa el mercado. La caída en la compra de vivienda nueva no solo está dejando proyectos detenidos, sino que empieza a tener efectos sobre toda la cadena de la construcción.

Reunión del Minvivienda con el Centro Democrático Foto: Senado de la República

Pero entre los temas discutidos apareció además una propuesta que podría cobrar especial importancia en los próximos meses: utilizar las obras por impuestos como mecanismo para acelerar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. La idea es reducir trámites y permitir que recursos privados lleguen con mayor rapidez a las zonas afectadas.

Durante el desayuno, congresistas del Centro Democrático han planteado alternativas al ministro. La bancada quiere respuestas concretas sobre cómo reactivar la vivienda y, de paso, convertir la reconstrucción en una prueba de eficiencia para el Gobierno.