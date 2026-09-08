El libro de Jorge Bendeck sobre el pirata Henry Morgan: “El corsario invencible”

El exministro Jorge Bendeck Olivella lanzó un libro sobre la historia de Henry Morgan, el hombre que fue conocido como el “sanguinario pirata que asesinaba sin compasión y envenenaba a los que lo acompañaban a esconder parte de sus tesoros, para que solamente él supiera de su ubicación en el actual territorio de Colombia y otros lugares del Caribe”.

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El exfuncionario se dedicó a escudriñar la vida de ese enigmático personaje y descubrió otras facetas. Por ejemplo, cuenta que “fue un líder que estuvo guiado por principios patrióticos para hacer que Inglaterra asentara sus reales en un territorio que España consideraba solamente suyo”.

La vida del pirata ha generado fascinación en Bendeck Olivella, quien ya había escrito un libro en 1997 sobre él. Bendeck Olivella es ingeniero de petróleos y geología de la Universidad Nacional de Medellín, Colombia, especializado en palinología en el Geologische Bundesanstalt - Universidad de Viena, Austria, y en alta dirección empresarial en Inalde.

Fue el primer ministro de Transporte de Colombia y embajador de Colombia en Alemania. Este es su libro número 14.