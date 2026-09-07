Un piloto militar comandará la Jefatura Generadora de Fuerza del Ejército

El Gobierno nacional sigue ajustando sus alfiles para combatir a los grupos criminales de alto impacto. En una de las unidades más estratégicas para el Ejército fue designado el general Edilberto Cortés Moncada como jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza.

El oficial, un piloto militar, tendrá la misión de dotar al Ejército de las herramientas para combatir a los grupos criminales.

El general Cortés orientará la articulación del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas (COREC), el Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), el Comando de Personal (COPER), el Comando de Ingenieros COING, el Comando de Adquisiciones (COADE), el Comando Logístico (COLOG) y el Comando de Maniobra Terrestre (COMAT).

El general Edilberto Cortés, es piloto militar. Foto: Ejército.

El nuevo jefe del Estado Generador de Fuerza es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y cursó el Programa de Alta Dirección Estratégica de la Universidad de La Sabana.

Además, es profesor militar de quinta categoría, piloto instructor de UH-60/S-70i, piloto instructor de instrumentos en simulador UH-1SV, piloto militar de primera categoría, con aproximadamente 4.500 horas de vuelo, instructor invitado del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC) y profesor de Derechos Humanos.