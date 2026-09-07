Estas son las cifras de la Fuerza Pública durante el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Al completarse el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella, son varias las cifras que se manejan en el sector defensa.

Ante la persecución a los grupos criminales de alto impacto, el reporte de las Fuerzas Militares señala que 52 de sus integrantes han muerto en diferentes acciones, como los bombardeos.

Disidentes muertos tras bombardeo de las Fuerzas Militares. Foto: Ejército

Además, hay que mencionar que, en medio de las acciones de la Fuerza Pública desde el 7 de agosto a la fecha, otros 52 integrantes de grupos al margen de la ley se han sometido a la justicia.

Asimismo, 34 menores de edad han sido sacados de las filas de los grupos criminales y entregados al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Pública usar todas sus capacidades contra los grupos criminales de alto impacto. Foto: Presidencia

Por otra parte, 916 integrantes de grupos ilegales han sido capturados en medio de las acciones de la Fuerza Pública.

Dentro de las acciones que se han ejecutado contra los grupos criminales de alto impacto, se destacan los bombardeos contra las disidencias de las Farc de alias Iván Morisco, que dejaron a 23 de sus integrantes muertos; también los bombardeos contra las disidencias de las Farc de alias Calarcá y el ELN en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

El caso más reciente de alto impacto para la Fuerza Pública fue el de alias Bendito Menor, quien murió durante un enfrentamiento con la Policía en un prestigioso barrio de Riohacha, La Guajira.

Bendito Menor se había atrevido a amenazar al presidente De La Espriella y a desafiar al Estado publicando videos en las redes sociales que mostraban su estilo de vida, sus recorridos por sitios públicos y hasta su relación alias la Bebecita.

En la camioneta negra se movía alias Bendito Menor, y en los otros vehículos, sus escoltas y personas de confianza. La Policía logró ponerle un GPS al carro de Bendito Menor. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Como es de público conocimiento, Bendito Menor era el cabecilla de Los Pachenca en La Guajira, donde ordenaba secuestros, homicidios, manejaba narcotráfico y otras actividades ilegales, según las autoridades.