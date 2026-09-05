Ejército confirmó la muerte de un tercer militar tras ataque del ELN en Ocaña, Norte de Santander

Tras el violento ataque registrado en la noche de este viernes contra el cantón militar Trapiche, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, el Ejército Nacional confirmó la muerte de un tercer militar, quien había resultado gravemente herido en medio de los hechos.

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El ataque se registró en horas de la noche de este 4 de septiembre, cuando aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos impactaron dentro de la unidad militar, dejando un saldo trágico de dos uniformados asesinados en el lugar y uno más que falleció mientras recibía atención médica.

“Lamentamos informar que uno de nuestros militares, quien permanecía bajo atención médica tras resultar herido en este hecho, falleció pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición”, informó en las últimas horas el Ejército Nacional.

Se trata del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quien se sumó al asesinato del capitán Marco David Pirajón Montezuma y el también soldado Joel Alberto Jiménez Jaramillo, cuyas identidades fueron dadas a conocer posterior al ataque atribuido al ELN.

“A su familia y seres queridos extendemos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame en este difícil momento. Como institución, hemos dispuesto un equipo humano para brindar acompañamiento integral a sus familiares”, señaló la institución.

El Ejército envió un mensaje de despedida a los tres hombres que fueron asesinados en medio del criminal ataque atribuido por las autoridades al ELN y mostró su apoyo a los familiares que hoy sufren esta pérdida.

“Su sacrificio nos duele profundamente y deja una herida en la familia del Ejército Nacional. A sus seres queridos, amigos y compañeros les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este difícil momento”, señaló.

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“Sus vidas y su servicio a la Nación permanecerán por siempre en nuestra memoria. Su partida no nos detiene: con honor y firmeza, seguiremos cumpliendo nuestra misión y defendiendo a los colombianos. Honramos su memoria, su entrega y su legado”, concluyó la institución.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ataque se perpetró en horas de la noche contra el cantón militar Trapiche, ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Tras ser atacado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos, un pelotón de soldados realizó un movimiento hacia el exterior de la unidad militar, con el propósito de asegurar el perímetro y verificar la posible presencia de amenazas contra las instalaciones.

Durante la maniobra, los uniformados sostuvieron un combate con presuntos integrantes del ELN, lo que dejó como resultado el asesinato del capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, mientras otros cinco militares resultaron heridos.

“Mantendremos la ofensiva militar y continuaremos desarrollando operaciones militares en la provincia de Ocaña, con el firme propósito de proteger a la población y fortalecer las condiciones de seguridad en esta región del país”, sentenció la institución.