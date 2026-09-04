Brigadier general Samuel Salinas Valencia asume el mando de la Tercera División del Ejército

El brigadier general Samuel Salinas Valencia, oficial con más de tres décadas de servicio, asumió el mando de la Tercera División del Ejército.

La transmisión del mando se realizó en el Cantón Militar Pichincha, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, y estuvo presidida por el comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto.

Salinas Valencia llega en reemplazo del brigadier general Javier Hernando Africano López, quien ahora tendrá a su cargo la conducción de las operaciones militares en una de las regiones más estratégicas y complejas del suroccidente colombiano.

Según informó el Ejército, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Africano López lideró operaciones orientadas a debilitar las capacidades de los grupos armados organizados residuales, fortalecer la presencia institucional y mantener la presión sobre corredores estratégicos empleados por estas estructuras para el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

El nuevo comandante de la Tercera División llega al cargo luego de 35 años cumpliendo funciones y adquiriendo experiencia operacional en algunas de las regiones más complejas del conflicto armado colombiano, entre ellas Tolima, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, experiencia que le permitió conocer de manera directa las dinámicas de seguridad y las necesidades de las comunidades.

Además, ocupó puestos en las carreras administrativa y diplomática como agregado militar, naval y aéreo de Colombia ante el Gobierno de la República de Portugal, en Lisboa.

A lo largo de su carrera también se ha desempeñado como comandante del Batallón de Contraguerrillas n.º 24, del Batallón de Alta Montaña n.º 6, de la Décima Cuarta Brigada y de la Décima Octava Brigada. Así mismo, fue director nacional de los Gaula Militares, comandante de la Brigada de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, y comandante del Comando de Personal, donde tuvo responsabilidades relacionadas con la administración del talento humano.

Su más reciente unidad fue la Décima Octava Brigada, en el departamento de Arauca.

Salinas Valencia es magíster en Liderazgo Estratégico y Gestión del Talento Humano, magíster y especialista en Seguridad y Defensa, especialista en Investigación Criminal, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Resolución de Conflictos y Alta Dirección Empresarial, programa de alta gerencia empresarial, y se encuentra terminando el pregrado de Derecho.

Ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos, entre ellas la Orden de Boyacá, la Medalla de Servicios Distinguidos por Orden Público por octava vez, la Medalla al Valor, la Medalla Batalla de Ayacucho y las condecoraciones José María Córdova y Antonio Nariño, además de reconocimientos otorgados por diferentes entidades territoriales.

Su llegada al mando de la Tercera División plantea importantes desafíos operacionales; entre ellos se encuentran mantener la presión contra las estructuras ilegales, fortalecer las condiciones de seguridad en el Pacífico colombiano, proteger corredores estratégicos y las economías legales, y enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal.

Otro de los principales retos será fortalecer la confianza con la población de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mediante operaciones desarrolladas bajo el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, articuladas con una presencia cercana a las comunidades.