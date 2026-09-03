Nación

Soldado habría atacado a cuatro compañeros en Casanare; dos militares murieron

La Sexta Brigada del Ejército informó que los hechos ocurrieron en la base militar de Cupiagua.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 6:36 p. m.
El hombre llevaba poco tiempo de haber sido nombrado comandante de este batallón. (Imagen de referencia)
El hombre llevaba poco tiempo de haber sido nombrado comandante de este batallón. (Imagen de referencia) Foto: Colprensa.

Dos militares muertos y dos más heridos dejó el presunto ataque que habría protagonizado un soldado al interior del Batallón de Infantería N° 44, ubicado en la base militar de Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare.

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