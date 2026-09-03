Soldado habría atacado a cuatro compañeros en Casanare; dos militares murieron

Dos militares muertos y dos más heridos dejó el presunto ataque que habría protagonizado un soldado al interior del Batallón de Infantería N° 44, ubicado en la base militar de Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare.
En desarrollo...
La Sexta Brigada del Ejército informó que los hechos ocurrieron en la base militar de Cupiagua.
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Dos militares muertos y dos más heridos dejó el presunto ataque que habría protagonizado un soldado al interior del Batallón de Infantería N° 44, ubicado en la base militar de Cupiagua, en el municipio de Aguazul, Casanare.
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