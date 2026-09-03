Reportan fuerte temblor en Colombia en la tarde de este jueves 3 de septiembre: Servicio Geológico confirmó epicentro

Un movimiento sísmico fue registrado en la tarde de este jueves 3 de septiembre en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el epicentro se ubicó en el departamento del Chocó.

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El sismo tuvo una magnitud de 3,7

Según la información entregada por el SGC, el evento ocurrió a las 6:32 de la tarde, hora local. El epicentro fue ubicado en inmediaciones del municipio de Istmina, Chocó, una zona que registra actividad sísmica con frecuencia.

El organismo señaló que el epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, uno de los municipios del departamento donde se registró el movimiento.

Aunque el reporte lo identifica como un sismo de magnitud 3,7, el boletín no establece información sobre personas afectadas, daños materiales o reportes de viviendas impactadas por el movimiento.

El epicentro fue ubicado cerca de Sipí

Uno de los datos entregados por el Servicio Geológico Colombiano corresponde a la ubicación del epicentro. De acuerdo con el reporte, este se encontró a 21 kilómetros de Sipí, Chocó.

El punto fue establecido en las coordenadas 4,47 grados de latitud y -76,70 grados de longitud. Estos datos permiten precisar la zona en la que se originó el movimiento telúrico.

El movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros

El SGC también indicó que el sismo tuvo una profundidad de 42 kilómetros.

La profundidad señala qué tan debajo de la superficie terrestre se originó un sismo. Este dato permite establecer si el movimiento fue superficial, intermedio o profundo, una característica que ayuda a los expertos a analizar cómo puede propagarse la energía sísmica hacia la superficie.

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Por ahora, el boletín corresponde a una actualización del evento registrado durante la tarde de este jueves. El propio Servicio Geológico Colombiano advierte que “la información puede estar sujeta a cambios” mientras avanza la revisión de los datos obtenidos por sus estaciones de monitoreo.