Temblor en Colombia hoy jueves 3 de septiembre: lo sintieron en varias regiones

Este jueves, 3 de septiembre, se presentó en Colombia un sismo de magnitud 4.2, con epicentro en Los Santos, Santander.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-03, 11:58 hora local. Magnitud 4.2. Profundidad 146 km, Los Santos - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo", fue el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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En redes sociales, algunos internautas indicaron haber sentido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Medellín.

“Fuerte en Bogotá; Bogotá. Av Boyacá con 165 sentí un ligero movimiento en el carro estando quieto; Se sintió Bucaramanga; Si, en Bucaramanga; En Piedecuesta, Santander, se sintió leve en un sexto piso; Leve se sintió acá en Medellín; Piso seis en Bogotá, muy leve; Bogotá, piso 1 sí se sintió”, comentaron algunos internautas en el reporte en X del SGC.

Por el momento, no hay reportes de organismos locales sobre daños estructurales y/o personas afectadas tras ese temblor que se registró sobre las 11:58 a .m. de este jueves.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

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