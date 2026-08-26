¿Por qué tiembla tanto en Los Santos? El fenómeno que explica la alta actividad sísmica en esta región de Colombia

El temblor registrado a las 11:45 a. m. de este 26 de agosto fue percibido en diferentes zonas del país, debido a su magnitud de 5.1. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que el epicentro se localizó en Los Santos, Santander, municipio reconocido por concentrar una importante actividad sísmica y que se encuentra en una de las principales zonas donde se originan los temblores en el territorio nacional.

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¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

La actividad sísmica de Santander está relacionada con las características geológicas de la región. De acuerdo con las cifras del SGC, el departamento registra la mayor cantidad de movimientos telúricos del país, mientras que Los Santos se destaca como uno de los puntos de mayor actividad. “Se presenta cerca del 40 % al 60 % de la actividad sísmica diaria”, indicó el organismo.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en las profundidades del departamento de Santander y debajo del municipio de Los Santos, es considerado una de las zonas con mayor concentración de movimientos telúricos del mundo. De acuerdo con el SGC, estas regiones se caracterizan por presentar una actividad sísmica inusualmente frecuente y casi continua.

🗣️ Este 26 de agosto de 2026 a las 11:45 a. m., la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5,1, con epicentro en Los Santos, Santander.



📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos cuenta… https://t.co/VDE0dntau9 pic.twitter.com/0AhlDy8RKa — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026

Una de las principales particularidades de este fenómeno es la profundidad a la que se originan los sismos. Los hipocentros se encuentran, en promedio, a unos 150 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, una característica que diferencia al Nido Sísmico de Bucaramanga de otras áreas con alta actividad sísmica. Los movimientos que se producen allí suelen presentar magnitudes bajas o moderadas, aunque ocurren con una frecuencia considerable.

Por sus características geológicas y la concentración de los movimientos, el Nido Sísmico de Bucaramanga es comparado con otras dos regiones del planeta: Vrancea, en Rumania, y el Hindu Kush, en Afganistán. Sin embargo, el SGC destaca que la zona colombiana presenta una concentración especialmente limitada, de alrededor de 128 kilómetros cúbicos, dentro de la cual se registra una actividad sísmica constante a lo largo del tiempo.

La razón por la que estos temblores se sienten en ciudades como Bogotá

La profundidad a la que se originan los movimientos sísmicos en el Nido Sísmico de Bucaramanga permite explicar por qué algunos temblores registrados en Santander pueden sentirse en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros, como Bogotá.

Según el SGC, las ondas generadas por sismos profundos pueden propagarse y distribuirse por una zona más extensa del territorio, haciendo que el movimiento sea percibido en lugares considerablemente alejados del epicentro.

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En cuanto al origen de esta particular actividad sísmica, el SGC señala que existen al menos tres hipótesis científicas. Las explicaciones coinciden en relacionar el fenómeno con fragmentos de antiguas placas tectónicas que se encuentran inmersos o subducidos en el manto terrestre.

La interacción compleja de estos materiales en una zona relativamente reducida estaría asociada con la generación recurrente de sismos cuyos epicentros se localizan principalmente en el municipio de Los Santos.