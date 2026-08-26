Presidencia se pronunció tras el fuerte sismo de magnitud 5,4 que sacudió a Colombia: hizo un llamado a la ciudadanía

Tras el nuevo temblor que sacudió a Colombia en la mañana de este 26 de agosto, la Presidencia de la República informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades y los organismos de gestión del riesgo para verificar si el movimiento telúrico dejó afectaciones en las zonas donde fue percibido.

Reportan nuevo temblor que sacudió a Colombia en la madrugada de este 26 de agosto: SGC confirmó el epicentro

A través de un comunicado oficial, el Gobierno indicó que continúa monitoreando la situación mientras las entidades competentes llevan a cabo las evaluaciones correspondientes para establecer el impacto del sismo.

Además, pidió a la ciudadanía mantener la calma, seguir las recomendaciones de las autoridades y reportar cualquier novedad únicamente a través de los canales oficiales, con el propósito de facilitar una atención oportuna y evitar la circulación de información sin confirmar.

Medellín mantiene inspecciones tras el sismo

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la administración distrital, en coordinación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), continúa verificando la información mientras avanzan las inspecciones en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades también informaron que realizan una revisión con las estaciones de Bomberos Medellín para establecer si el temblor ocasionó daños en distintos puntos del distrito.

Las autoridades mantienen un monitoreo tras nuevo temblor registrado en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier emergencia o novedad a través de la línea 123, con el fin de agilizar la respuesta de los organismos de socorro.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, este es uno de los países con mayor actividad sísmica de América Latina debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y a la interacción de tres placas tectónicas: Nazca, Sudamericana y Caribe. El movimiento constante de estas placas libera energía que provoca sismos.

El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica del país. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En el país se registran, en promedio, 2.500 sismos al mes (unos 80 al día), aunque la mayoría son de baja magnitud y solo son detectados por la Red Sismológica Nacional de Colombia.

Aunque los temblores son parte de la realidad geológica del país y no pueden predecirse, sí es posible reducir los riesgos con medidas de prevención. Tener un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras dentro del hogar, contar con un kit básico y seguir únicamente la información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD son acciones que pueden marcar la diferencia durante una emergencia sísmica.