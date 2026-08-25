Triple temblor se registró en Colombia este 25 de agosto: epicentro, magnitud y profundidad

Tres sismos se registraron en Colombia en la madrugada de este martes 25 de agosto. Los epicentros fueron en Chocó y Antioquia y la magnitud no superó los 4 puntos.

Terremoto en Colombia: el director del Servicio Geológico, Julio Fierro, contesta 11 preguntas esenciales

Uno de ellos fue reportado en Dabeiba, según el Servicio Geológico Colombiano a las 4:28 de la madrugada y con una magnitud de 3.7.

Otro sismo se registró en Istmina (Chocó) a las 12:49 de la madrugada.Fue de intensidad 3.1 y profundidad 39 kilometros.

Un tercer movimiento telúrico fue en ese mismo municipio, una hora antes con profundidad 3.1.

¿Cómo se puede preparar un colombiano para un terremoto?

El director del Servicio Geológico, Julio Fierro, habló con SEMANA sobre lo que se ha vivido en Colombia y el mundo en los últimos días. “No podemos evitar los sismos, no los podemos predecir, no sabemos cuándo van a suceder. Pero la cultura de sismoresistencia es esencial. Por ejemplo, en Bogotá hemos tenido sustos, aunque desde 1966 no hay viviendas que colapsen y desde 1917 no tenemos un sismo que genere una afectación grande a nivel general de toda la ciudad; son más de cien años”, dijo.

“Pero si pensamos en cómo nos comportamos en Bogotá cuando hay ejercicios de simulacro de evacuación, no solemos llevar a cabo ese simulacro con la rigurosidad que se requiere. Respecto a las acciones personales: ¿qué tanto conocemos la sismorresistencia del lugar donde vivimos?, ¿tenemos agua guardada en un lugar para estar preparados si llega a haber un desastre, una linterna, un pito? Ese tipo de cosas también son sismorresistencia, una sismorresistencia más cultural. En eso tenemos que avanzar mucho", agregó.

Reportan nuevo temblor en Colombia durante la noche de este lunes, 24 de agosto: Servicio Geológico confirmó epicentro

Fierro explica que hay que tener presente que Colombia tiene zonas de sismicidad recurrente.

“Esto no es para alarmar, sino para ayudar a entender a las comunidades de Manizales, Pereira, Armenia y Cali que están en una zona sísmicamente activa, lo cual indica que hay que construir bastante bien para evitar tragedias”, explica.

“Termino esta parte diciendo que tenemos países latinoamericanos como México y Chile en donde las magnitudes de los sismos suelen ser más fuertes que las nuestras, y ellos ya tienen muy interiorizado en su institucionalidad, en sus códigos de construcción y en la ética de los constructores que viven en lugares sísmicamente activos. Ellos nos dan el ejemplo de que culturalmente sí podemos adaptarnos a vivir en un entorno sísmicamente activo”, concluye.