Colombia permanece en alerta y recuperación tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en diferentes zonas del país, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y el departamento del Chocó.

Qué significa que un terremoto tenga una profundidad “superficial”: expertos explican el peligro mortal

Durante la madrugada de este martes 25 de agosto de 2026 se reportaron nuevos movimientos sísmicos en territorio nacional, de acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Uno de los eventos más recientes tuvo como epicentro una zona cercana al departamento de Antioquia.

Según el reporte de la entidad, el temblor alcanzó una magnitud de 3.7 y ocurrió a las 4:28 a. m. Dabeiba, ubicado en el departamento de Antioquia, fue el municipio tomado como referencia más cercano al epicentro, ubicado a aproximadamente 8 kilómetros. Hasta el momento, y debido a las características del movimiento, no se han reportado afectaciones asociadas a este hecho.

La profundidad de este movimiento telúrico fue menor a 30 km, lo que llevó a que algunas personas lo sintieran en zonas como Medellín o Popayán.

Este tipo de eventos hace parte de la actividad sísmica que se registra con frecuencia en Colombia, un país ubicado en una región donde confluyen e interactúan varias placas tectónicas. Por esta razón, los movimientos telúricos pueden ocurrir en diferentes puntos del territorio y en distintos momentos.

El SGC mantiene una vigilancia permanente sobre estos fenómenos y se encarga de detectar, analizar y divulgar la información correspondiente a cada sismo. En sus reportes, la entidad publica datos como la magnitud, profundidad, hora de ocurrencia y localización del evento, permitiendo conocer sus principales características y mantener informada a la población.