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Pronóstico del clima según el Ideam: entre lluvias y calor será el panorama para hoy

Algunas capitales tendrán lluvias, mientras otras alcanzarán temperaturas de hasta 34 °C.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

25 de agosto de 2026 a las 6:36 a. m.
El pronóstico prevé nubosidad y lluvias en varias ciudades del país, mientras sectores del Caribe podrían registrar temperaturas de hasta 34 °C.
El pronóstico prevé nubosidad y lluvias en varias ciudades del país, mientras sectores del Caribe podrían registrar temperaturas de hasta 34 °C. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El pronóstico muestra una jornada de contrastes, con precipitaciones en varias ciudades y altas temperaturas en sectores del Caribe.

Pronóstico de precipitación acumulada en 24 horas para el lunes 24 de agosto de 2026.
Ideam hizo alarmante advertencia para estas regiones de Colombia por este fenómeno climático

Clima en Colombia: lluvias y temperaturas

El pronóstico para las próximas 24 horas prevé lluvias principalmente en la región Pacífica y sobre su plataforma marítima, además de amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Las precipitaciones más importantes se presentarían entre la tarde, la noche y la madrugada.

En la región Caribe también se esperan lluvias de consideración durante la noche y la madrugada, especialmente en el sur de Bolívar, Sucre y el oriente de Córdoba.

En Magdalena, Atlántico y el norte del Cesar podrían registrarse lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias moderadas y fuertes en la tarde y la noche.

En el Pacífico, las lluvias más intensas podrían concentrarse en sectores del sur de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

En la región Andina se prevén precipitaciones principalmente en el occidente de Santander y el norte de Antioquia, mientras que en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío y Risaralda podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

En la Orinoquía se esperan lluvias moderadas y localmente fuertes en sectores de Vichada. Arauca y Casanare tendrían precipitaciones entre ligeras y moderadas.

En la Amazonía, las lluvias serían más probables en sectores de Putumayo y Caquetá, especialmente durante la mañana y la tarde.

El pronóstico también advierte sobre temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores habituales de agosto en sectores de La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño, Amazonas, Caquetá y Guaviare.

Estas condiciones podrían generar una sensación térmica elevada durante la tarde, especialmente en el Caribe y algunas zonas de las regiones Andina y Amazónica.

El descubrimiento ocurrió en una zona de bosques que se inundan durante ciertas épocas del año.
Sensación térmica elevada e n el Amazonas Foto: Getty Images

Así estará el clima en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

El pronóstico para las principales ciudades del país muestra una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lluvias en varias zonas, especialmente durante la tarde y la noche. Estas son las condiciones previstas:

Bogotá: cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras durante la tarde. La temperatura máxima será de 20 °C.

Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 28 °C.

Tunja: cielo parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 18 °C.

Medellín: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras durante la tarde. Temperatura máxima de 27 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la mañana. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras. Temperatura máxima de 34 °C.

Barranquilla: condiciones de cielo ligero a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 34 °C.

Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco en la mañana. Para la tarde y la noche se prevén lluvias ligeras a moderadas. Temperatura máxima de 28 °C.

Popayán: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. En la tarde y noche existe probabilidad de lloviznas. La temperatura máxima será de 26 °C.