El pronóstico muestra una jornada de contrastes, con precipitaciones en varias ciudades y altas temperaturas en sectores del Caribe.

Ideam hizo alarmante advertencia para estas regiones de Colombia por este fenómeno climático

Clima en Colombia: lluvias y temperaturas

El pronóstico para las próximas 24 horas prevé lluvias principalmente en la región Pacífica y sobre su plataforma marítima, además de amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Las precipitaciones más importantes se presentarían entre la tarde, la noche y la madrugada.

En la región Caribe también se esperan lluvias de consideración durante la noche y la madrugada, especialmente en el sur de Bolívar, Sucre y el oriente de Córdoba.

En Magdalena, Atlántico y el norte del Cesar podrían registrarse lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo mayormente nublado, con posibilidad de lluvias moderadas y fuertes en la tarde y la noche.

En el Pacífico, las lluvias más intensas podrían concentrarse en sectores del sur de Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca.

En la región Andina se prevén precipitaciones principalmente en el occidente de Santander y el norte de Antioquia, mientras que en Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío y Risaralda podrían presentarse lluvias de menor intensidad.

En la Orinoquía se esperan lluvias moderadas y localmente fuertes en sectores de Vichada. Arauca y Casanare tendrían precipitaciones entre ligeras y moderadas.

En la Amazonía, las lluvias serían más probables en sectores de Putumayo y Caquetá, especialmente durante la mañana y la tarde.

El pronóstico también advierte sobre temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los valores habituales de agosto en sectores de La Guajira, Cundinamarca, Tolima, Huila, Nariño, Amazonas, Caquetá y Guaviare.

Estas condiciones podrían generar una sensación térmica elevada durante la tarde, especialmente en el Caribe y algunas zonas de las regiones Andina y Amazónica.

Sensación térmica elevada e n el Amazonas Foto: Getty Images

Así estará el clima en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

El pronóstico para las principales ciudades del país muestra una jornada con nubosidad variable y posibilidad de lluvias en varias zonas, especialmente durante la tarde y la noche. Estas son las condiciones previstas:

Bogotá: cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras durante la tarde. La temperatura máxima será de 20 °C.

Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Temperatura máxima de 28 °C.

Tunja: cielo parcialmente nublado, con posibles lloviznas durante la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 18 °C.

Medellín: se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras durante la tarde. Temperatura máxima de 27 °C.

Cartagena: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la mañana. En la tarde podrían presentarse lluvias ligeras. Temperatura máxima de 34 °C.

Barranquilla: condiciones de cielo ligero a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y la noche podrían presentarse lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 34 °C.

Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco en la mañana. Para la tarde y la noche se prevén lluvias ligeras a moderadas. Temperatura máxima de 28 °C.

Popayán: cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. En la tarde y noche existe probabilidad de lloviznas. La temperatura máxima será de 26 °C.