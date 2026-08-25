General Miguel Camelo sale de la Policía de Barranquilla en medio de crisis de seguridad y llega a Bucaramanga

El brigadier general Miguel Camelo era el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y salió trasladado para ocupar el mismo cargo, pero en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander.

Crisis de seguridad habría precipitado las vacaciones del comandante de la Policía de Barranquilla

El alto oficial, mientras ocupó el cargo en la capital del Atlántico, tuvo que enfrentar varias crisis de seguridad y una de ellas fue el cierre masivo de establecimientos comerciales por bandas extorsionistas en Barranquilla y el municipio de Soledad; le costaron su salida a vacaciones que no estaban programadas, según conoció SEMANA.

Asimismo, Camelo Sánchez lideró controles de seguridad en la capital del Atlántico con el fin de poder hacerle frente a las bandas criminales que le terminaron robando la tranquilidad a los habitantes de esta zona del Caribe.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

De acuerdo con la Policía, Camelo, con más de 30 años en su trayectoria policial, es natural del municipio de Tocaima (Cundinamarca), administrador policial y profesional en Administración de Empresas, con estudios de posgrado en seguridad; de igual manera, cuenta con cursos de actualización, seminarios, diplomados y simposios en tácticas de protección a personas, policía comunitaria, administrador de unidad policial, derechos humanos e integridad y transparencia institucional en la lucha contra la corrupción adelantados en el país y en el exterior.

Polémica respuesta del comandante de la Policía de Barranquilla en crisis de seguridad: “Cada quien es dueño de su miedo”

“Su trayectoria se encuentra ligada a áreas como seguridad ciudadana, protección a personas, policía comunitaria y educación policial, las cuales ha desempeñado en unidades como los Departamentos de Policía Boyacá, Santander y Meta; de igual manera se desempeñó en la Metropolitana de Bogotá y la Escuela de Cadetes General Santander, la Dirección de Protección, la Dirección de Seguridad Ciudadana, Director de la Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, Metropolitana de Popayán, agregado de Policía en Washington—OEA, Subcomando Metropolitana de Bogotá y comandante de la Policía Metropolitana de Pereira”, dice la Policía en su sitio web.