Polémica respuesta del comandante de la Policía de Barranquilla en crisis de seguridad: “Cada quien es dueño de su miedo”

En medio de la crisis de seguridad que hoy viven Barranquilla y los municipios del Atlántico, el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana, entregó una entrevista a Jorge Cura, en Emisora Atlántico, en la cual dio unas polémicas declaraciones sobre el cierre de gran parte del comercio entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio.

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Dichas amenazas fueron realizadas por las bandas extorsionistas que delinquen en esta zona del Atlántico, las cuales imponen sus propias reglas, aunque la Policía ha adelantado operativos y controles que, sin embargo, no han sido suficientes.

“Yo pienso que cada quien es dueño de su miedo, eso es respetable, y ni más faltaba nosotros poder decir algo diferente”, dijo el alto oficial al referirse al cierre de los establecimientos comerciales.

Negocios cerrados por amenazas de bandas extorsionistas. Foto: Suministrada a SEMANA.

En dicha conversación, Camelo dijo que desde el nivel central de la Policía se adelantaron todos los controles pertinentes para hacerle frente a esta situación. Sin embargo, el sector comercial no se atrevió a abrir sus puertas al público por el contexto de violencia que hoy vive el departamento del Atlántico.

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Lo que ha llamado poderosamente la atención es que en esta zona del Caribe colombiano durante los primeros seis meses de 2026 se registraron 670 casos de homicidio. Mientras tanto, en el Cauca, una de las zonas más violentas de Colombia y donde hay presencia de las disidencias de las Farc, hubo 411 asesinatos, según cifras de Medicina Legal.

Durante este lunes, 6 de julio, fue asesinado un comerciante en el municipio de Soledad, al parecer, por no pagar una extorsión. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Abersio Medrano Ramos, nacido en Turbo, Antioquia, quien tenía una comercializadora de pollos en esta zona del Atlántico desde hace varios años.

SEMANA conoció que los familiares del hombre asesinado le dijeron a las autoridades judiciales que investigan el caso que Medrano Ramos venía siendo blanco de amenazas, al parecer, por no pagar una cuota extorsiva.