Escalada violenta en Barranquilla: Policía no ha podido frenar racha de asesinatos; “La Nueva Generación”

En Barranquilla y los municipios del área metropolitana, los casos de violencia no cesan pese a los operativos que vienen adelantando desde la Policía Nacional por medio de sus diferentes especialidades.

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En entrevista en la Emisora Atlántico con Jorge Cura, el brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, dio a conocer que hay una tercera organización criminal que sería la que está detrás de la racha de crímenes, sumado a la pugna entre Los Pepes y Los Costeños.

“Anteriormente, existían dos estructuras: Pepes y Costeños, pero ahora tenemos un tercer actor que se hace llamar La Nueva Generación, al mando de alias El Menor, quien trabajó al lado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor”, dijo.

Brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla. Foto: EL HERALDO - CORTESÍA.

De acuerdo con el oficial, la llegada de esta tercera organización criminal ha hecho que se incrementen los homicidios en Barranquilla y los municipios del área metropolitana. Esta tercera organización ilegal estaría bajo el mando de un sujeto conocido con el alias de El Menor, quien laboró con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños.

Esta guerra ha llevado a un homicidio en el Malecón del Río, un área muy visitada por turistas, lo que ha causado miedo entre quienes estaban allí.

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La víctima fue identificada por la Policía como Jhony Ernesto Pérez Sosa, de 31 años, quien tenía anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, porte de estupefacientes, lesiones personales y violencia contra servidor público. Lo anterior les hizo inferir a las autoridades que todo se trató de un ajuste de cuentas entre organizaciones ilegales.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

El profesor universitario y experto en temas de conflicto Alejandro Blanco afirmó que la situación que enfrentan Barranquilla y el Atlántico es consecuencia del fracaso de la política de paz total, la cual, según dijo, no tenía un fundamento jurídico.

“La confirmación de La Nueva Generación muestra que el mapa criminal de la ciudad se está moviendo hacia una fase más fragmentada, más inestable y más difícil de contener. Antes la discusión parecía concentrarse en Los Costeños y Los Pepes, pero ahora aparece un tercer actor que irrumpe en medio de masacres, aumento de homicidios, extorsiones y disputas por el control de los barrios. Eso quiere decir que el crimen urbano no solo está creciendo, también se está reacomodando”, explicó.