Los detalles detrás del fichaje de Rodri: la millonaria cifra y cuándo llegaría a su nuevo club

El FC Barcelona cerró un pacto con el Manchester City para concretar la llegada del mediocampista español Rodri a la plantilla blaugrana. Una fuente del club catalán confirmó este domingo a la agencia AFP el principio de acuerdo entre ambas instituciones, marcando uno de los movimientos más relevantes en el mercado de pases europeo.

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El mediocampista de 30 años, ganador del Balón de Oro en 2024 y capitán de la selección española en la consecución del Mundial 2026, firmará con el vigente campeón de La Liga. La operación se cerró por un valor cercano a los 75 millones de euros, según las estimaciones reportadas por la prensa en Cataluña.

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Desde la dirigencia de la entidad azulgrana expresaron la inminencia del anuncio oficial tras finalizar la negociación económica con el conjunto inglés. Una fuente vinculada al FC Barcelona señaló: “Habrá un comunicado en los próximos días y el traspaso se hará oficial”, dando por concluidas las conversaciones entre los clubes.

Motivos del fichaje y superación de problemas físicos

Tras el triunfo de la selección española en territorio norteamericano, el nombre de Rodri estuvo asociado con una posible marcha al Real Madrid. Sin embargo, el FC Barcelona aceleró las gestiones directas para contratar al volante, quien se consolidó como una pieza fundamental en el funcionamiento del Manchester City desde su llegada en 2019.

El fichaje de Rodri estaba entre el Real Madrid y el Barcelona. Foto: Getty Images

El deportista superó una etapa compleja en su carrera tras una grave lesión de rodilla sufrida en el año 2024. Durante la última Copa del Mundo, el jugador recuperó su nivel competitivo sobre el césped, siendo el guía del equipo nacional español hacia la obtención de su segunda estrella mundial.

La necesidad de reforzar la zona media del equipo culé aumentó tras la lesión del mediocampista neerlandés Frenkie de Jong, quien afronta varios meses de inactividad. Ante esta baja prolongada, la junta directiva intensificó las negociaciones por Rodri, logrando el visto bueno del equipo inglés tras dos ofertas iniciales rechazadas.

Trayectoria y legado de Rodri en el equipo inglés

Con esta incorporación, el cuadro catalán suma un nombre de trayectoria internacional a su lista de refuerzos recientes. El Barcelona asegura la llegada del volante español tras concretar las contrataciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, reforzando la estructura del equipo para la temporada.

Rodri decidió ir al Barcelona en lugar del Real Madrid. Manchester City estaría dispuesto a dejarlo ir. Foto: Getty Images

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola en Inglaterra, el mediocampista madrileño se transformó en el eje central del esquema táctico del Manchester City. Rodri lideró al conjunto inglés en la obtención de su primera Liga de Campeones en 2023, marcando época dentro de la institución británica.

El paso del internacional español por el club ciudadano deja un registro deportivo lleno de festejos colectivos en el fútbol inglés. Durante su estancia en la Premier League, Rodri cosechó cuatro títulos de liga y sumó un total de 23 trofeos, consolidándose como un referente en la posición de volante central.