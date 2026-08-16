Así le fue a Gustavo Puerta en su primer partido por LaLiga de España: brilló ante un histórico

Gustavo Puerta jugó su primer partido en LaLiga de España y fue de los mejores calificados en el Racing de Santander. A pesar que todavía tiene posibilidades de salir en venta, el colombiano dio muestras de su calidad ante Villarreal.

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Las aplicaciones especializadas le dieron un puntaje de 7.3, es decir, entre lo más destacado del compromiso por la fecha 1 del campeonato local.

Puerta intentó dos remates a portería, dio tres pases clave, ocho pases en el último tercio y tuvo una efectividad casi perfecta en sus interacciones con el balón. El porcentaje de pases completados fue de 97 %, pues dio 62 pases buenos de los 64 que lanzó.

El único lunar de su partido ante Villarreal fue la tarjeta amarilla que recibió sobre el final de la primera parte. A pesar de estar condicionado para el resto del juego, Gustavo Puerta respondió a la altura de las circunstancias y fue clave para mantener el empate (2-2).

Lo más importante es que Gustavo Puerta sigue siendo titular indiscutible para el Racing en su regreso a primera división. Aunque el resultado fue un empate de local, lograron dejar buenas sensaciones ante un rival que esta temporada jugará Champions League.

Villarreal ha sido uno de los clubes más constantes de LaLiga en los últimos años y era un examen de primer nivel para el conjunto cántabro.

La próxima salida será igualmente difícil para el Racing de Santander. El domingo, 23 de agosto, enfrentará al Getafe de Johan Mojica en condición de visitantes.

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Reacciones de José Alberto, DT del Real Racing Club

El técnico Jose Alberto López tendrá una semana larga para afinar detalles y corregir los errores que se cometieron ante Villarreal después de haber tenido ventaja de dos goles en el marcador.

“Una pena, pero creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos visto lo que es esta categoría: en dos zarpazos te igualan. Jugando así vamos a conseguir muchos puntos”, declaró el entrenador del Racing.

Gustavo Puerta peleando una pelota en el partido de Racing vs. Villarreal. Foto: AFP

Sobre la efusividad que tuvo el banquillo durante los 90 minutos, José Alberto aseguró que no le incomoda. “Me hace estar más concentrado y tomar mejores decisiones. Mejor estar así que estar tranquilo. Ha habido alternativas para ambos equipos y ha podido ganar cualquiera. Hemos tenido que gestionar muchos debuts en Primera”, declaró.

El Sardinero, estadio donde Racing de Santander hace las veces de local, tuvo lleno total y disfrutó de su regreso a la máxima categoría. “La afición siempre ha sido de Primera. Eso nos hace dar un plus”, apuntó el DT.

Gustavo Puerta fue ovacionado por la hinchada del conjunto cántabro y es uno de los jugadores favoritos cada vez que salta al campo. Este domingo respondió como esperaban, aunque sigue la duda sobre si continuará por el resto del campeonato.