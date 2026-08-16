Arsenal vs. Manchester City terminó en goleada: aplastante resultado de la Community Shield

Este domingo, 16 de agosto, se disputó la final de la Community Shield entre Arsenal y Manchester City. Lo que debía ser un partidazo entre dos potencias del fútbol inglés, terminó en goleada a favor de los dirigidos por Mikel Arteta.

Golazo a los 23 segundos en Arsenal vs. Manchester City: feroz arranque de la Community Shield

A los 23 segundos de partido ya se había dado la primera diferencia en el marcador. Ricardo Calafiori recibió una espectacular asistencia de Lewis-Skelly y engañó a Donnarumma para poner adelante al Arsenal en Cardiff.

Manchester City trató de sacudirse con el portento físico de Erling Haaland; sin embargo, los gunners aumentaron la ventaja sobre la media hora de partido con un cabezazo de Kai Havertz.

Gracias a esos dos goles, Arsenal se sintió más tranquilo para manejar los hilos en el mediocampo y empezó a provocar la impaciencia en su rival.

Ricardo Calafiori y los jugadores de Arsenal celebrando el primer gol frente a Manchester City. Foto: AP Photo/Alastair Grant

Odegaard decretó la goleada (3-0)

Ambos equipos hicieron cambios para el segundo tiempo. Manchester City puso a Jack Grealish en lugar de Jérémy Doku, mientras que Arsenal reforzó el mediocampo con el ingreso de Declan Rice por Bruno Guimarães.

Los citizens esperaban lograr el descuento que les devolviera la vida en la Community Shield, pero fue Martin Odegaard el que decretó la goleada. El volante noruego definió como delantero dentro del área y puso el 3-0 parcial, un resultado que para ese momento ya era sorpresivo.

Al verse totalmente superado, el técnico Enzo Maresca pateó el tablero y metió tres cambios en el Manchester City. Omar Marmoush, Marc Guehi, Rico Lewis y Rayan Cherki entraron al campo para tratar de darle vuelta a la situación.

Pero los minutos se consumieron y el cuadro ciudadano nunca mostró esa conexión que solía ser constante bajo las órdenes de Guardiola. Pases errados, malas decisiones y poca pólvora en ataque fue la constante para el City.

Entre tanto, Arsenal quitó el pie del acelerador y fue tranquilo hacia un nuevo título para la vitrina de Arteta. La Community Shield es el equivalente a la Supercopa de España, torneo que enfrentan a los campeones de la temporada pasada.

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¿Cuándo empieza la Premier League?

El próximo partido para ambos será en la fecha 1 de la Premier League. Arsenal abrirá el telón el próximo viernes, enfrentando a Coventry City en el Emirates Stadium de Londres, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Manchester City, por su parte, tratará de pasar el trago amargo en condición de local ante Bournemouth. Ese compromiso será el domingo, 23 de agosto, a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

Este año, la Premier League será transmitida por ESPN y también estará disponible para usuarios de dispositivos móviles en la plataforma de Disney +.