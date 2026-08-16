¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2026? Fechas, recorrido oficial y equipos confirmados

No ha pasado ni un mes desde que acabó el Tour de Francia 2026 y los mejores ciclistas del pelotón ya están listos para una nueva aventura en la Vuelta a España. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) parte como gran favorito, pero no será el único corredor a tener en cuenta este año.

Primer colombiano confirmado para disputar la Vuelta a España 2026: “Seguimos soñando”

Cumpliendo su tradición histórica, la Vuelta a España ofrece un recorrido lleno de montaña que podría beneficiar a los ciclistas colombianos. Aunque todo empieza en Mónaco con una contrarreloj individual, el porcentaje de inclinación se empezará a sentir desde la primera semana.

¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2026?

La primera etapa está programada para el próximo sábado, 22 de agosto, en Mónaco. Ese día se disputará un recorrido de solo 9 kilómetros por las calles del principado, evocando el mítico Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

“Será una edición con un marcado carácter mediterráneo, desde su inicio hasta el final en Andalucía. Mónaco marcará un arranque prestigioso para una edición que visitará ciudades históricas, puertos de montaña que forman parte de nuestra historia y ascensiones inéditas, antes de finalizar en un enclave único como la Alhambra, la fortaleza roja de Granada”, declaró Javier Guillén, director de La Vuelta, en la presentación oficial.

Logo de la Vuelta a España en una valla de contención. Foto: NurPhoto via Getty Images

Lista de equipos confirmados

En total serán 23 equipos participantes con ocho corredores cada uno: los 18 equipos del World Tour, tres equipos que clasificaron por el ranking UCI Pro Team y otros dos invitados de la organización.

Alpecin-PremierTech

Bahrain Victorious

Decathlon CMA CGM

EF Education-Easy Post

Groupama FDJ United

Netcompany Ineos

Lidl-Trek

Lotto Intermarché

Movistar Team

NSN Cycling Team

Red Bull Bora-Hansgrohe

Soudal Quickstep

Team Jayco AlUla

Team Picnic PostNL

Visma-Lease a Bike

UAE Team Emirates

Uno-X Mobility

XDS Astana

Tudor Pro Cycling

Cofidis

Pinarello Q36.5

Burgos Burpellet BH

Kern Pharma

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Recorrido oficial de la Vuelta a España (21 etapas)

Tal como sucede en todas las grandes, la Vuelta a España 2026 consta de 21 etapas en total y se disputará durante tres semanas de manera continua. Todo arranca el 22 de agosto en Mónaco y termina el 13 de septiembre en Granada.

Este es el recorrido oficial publicado por la organización de La Vuelta:

Etapa 1 | Sáb 22 ago | Montecarlo – Montecarlo (CRI) | 9,6 km

Etapa 2 | Dom 23 ago | Mónaco – Manosque (Ondulada) | 215,2 km

Etapa 3 | Lun 24 ago | Gruissan – Font-Romeu (Media montaña) | 166,7 km

Etapa 4 | Mar 25 ago | Andorra la Vieja – Andorra la Vieja (Montaña) | 104,8 km

Etapa 5 | Mié 26 ago | Falset – Roquetes (Ondulada) | 173,4 km

Etapa 6 | Jue 27 ago | Alcossebre – Castellón (Media montaña) | 177,4 km

Etapa 7 | Vie 28 ago | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (Montaña) | 149,8 km

Etapa 8 | Sáb 29 ago | Puzol – Jaraco (Llana) | 171,0 km

Etapa 9 | Dom 30 ago | Villajoyosa – Sierra de Aitana (Montaña) | 187,4 km

--- Lun 31 ago | Día de descanso ---