Rodri ya tiene nuevo equipo: sale del Manchester City y firma con otro gigante de Europa

Tras semanas de gestiones sobre el futuro del mediocampista español Rodri Hernández, el jugador del Manchester City tendría definido su próximo destino. El volante de primera línea, campeón del mundo con España en 2026, dejará la escuadra inglesa para sumarse a la plantilla del Futbol Club Barcelona.

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Respecto a las negociaciones entre las dos instituciones, el periodista italiano Fabrizio Romano informó que “se ha cerrado el acuerdo para que el centrocampista español se una al Barcelona procedente del Manchester City; todo está listo para el ex Balón de Oro tras la luz verde al traspaso”.

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El comunicador acompañó su reporte con la expresión “here we go”, habitual que utiliza para confirmar las transferencias. La confirmación de Romano es previa a la oficialización del traspaso, la cual seguramente se dé durante las próximas horas, cerrando un ciclo de siete años del jugador en territorio británico.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: RODRI TO BARCELONA, HERE WE GO! 💥



Deal agreed for Spanish midfielder to join Barça from Man City, all done for the former Ballon d’Or.



Green light from Man City to last Barcelona bid.



More follows. 💣 pic.twitter.com/ECs2v6HIHX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

Los movimientos del Barcelona para la nueva temporada

La llegada del volante se suma a las incorporaciones coordinadas por la dirección técnica de Hansi Flick para el siguiente periodo, donde el club afrontará la fase uno de la Champions League.

El equipo azulgrana ha sumado a sus filas al extremo izquierdo Anthony Gordon, procedente del Newcastle por 70 millones de euros, además de Karim Adeyemi del Borussia Dortmund por 22 millones de euros y Jesse Bisiwu por 8.5 millones de euros.

Anthony Gordon becomes an FC Barcelona player until 2031✍️

🔗 https://t.co/YH6UlV1h68 pic.twitter.com/kfyngfc0sZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

A pesar de estas contrataciones, la dirigencia busca la llegada de un delantero centro tras la salida de Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Ferran Torres. Las conversaciones por el atacante argentino Julián Álvarez se mantienen en punto muerto, mientras la institución evalúa distintas alternativas para reforzar una posición clave.

Con la incorporación de Rodri, el cuerpo técnico busca consolidar la zona de contención en el esquema de juego. La presencia del mediocampista aportará equilibrio táctico y manejo de pelota, aspectos centrales en los objetivos del club para las competencias internacionales.

Trayectoria y palmarés del futbolista español

El español inició su proceso de formación en las divisiones menores del Atlético de Madrid antes de debutar profesionalmente en el Villarreal. Tras tres temporadas con la plantilla, el jugador regresó al cuadro colchonero por 20 millones de euros, previo a su traspaso al fútbol inglés por 70 millones de euros.

El español fue catalogado como el mejor jugador en la temporada 2023-24. Foto: AFP

En su paso por la liga inglesa, el volante conquistó cuatro títulos de Premier League, dos FA Cup, tres Copas de la Liga, una Champions y un Mundial de Clubes. Su actuación en la final de la Liga de Campeones de 2023, donde anotó el gol de la victoria, le valió la obtención del Balón de Oro en 2024.

A nivel de selecciones nacionales, el mediocampista registra los títulos de la Eurocopa, la Liga de Naciones de la UEFA y el campeonato mundial obtenido con España en 2026. El futbolista iniciará los trabajos con la escuadra catalana una vez se formalice la firma de los documentos entre ambos clubes.