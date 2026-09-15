Definidas las sedes de las próximas finales de Champions League: anuncio retumba en Múnich y Barcelona

Múnich y Barcelona celebran el anuncio realizado en las primeras horas de este martes por parte de la UEFA, luego de que se confirmara que en 2028 y 2029, respectivamente, dichas ciudades recibirán la gran final de la Champions League.

El Allianz Arena, habitual casa del Bayern Múnich de Luis Díaz, tendrá la chance de acoger el partido más importante del año inmediatamente siguiente.

Por su parte, dos años después, el Spotify Camp Nou, que para ese entonces estará al 100 % culminado tras las renovaciones, albergará lo que será la final del año 2029.

Sedes de las próximas finales de Champions League:

• 2028: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

• 2029: Spotify Camp Nou (Barcelona, España)

Dicha noticia llena de ilusión a los clubes que habitualmente son locales en esos escenarios. De cara a afrontar esos torneos, es una motivación extra llegar a la final y saber que podrá ser frente a su público.

Para el cuadro blaugrana también significa mucho el ser nuevamente escogida; la última vez que sirvió de casa de la final de Liga de Campeones fue hace casi tres décadas.

Barça celebra la decisión

Joan Laporta, presidente del cuadro culé, celebró que el estadio al que se le ha invertido para convertirse en un escenario de talla mundial, ahora reciba este reconocimiento de parte de Uefa.

“Es un orgullo inmenso para el FC Barcelona y para todos los barcelonistas”, emitió palabras recolectadas por la página web oficial del club.

El Spotify Camp Nou después de 30 años volverá a ser sede de la final de Champions League Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Esta elección es también un reconocimiento internacional al nuevo Spotify Camp Nou, que se consolida como un estadio de referencia mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios”, resalta de las novedades que tendrán los visitantes al estadio.

“La confianza de la UEFA para acoger una de las grandes citas del fútbol mundial valora la dimensión y la ambición de este proyecto y consolida al Spotify Camp Nou como un nuevo icono de Barcelona y un referente internacional”, agradeció a quienes los eligieron.

Múnich, por tercera vez

Para una de las ciudades de mayor relevancia de Alemania, también es un motivo de celebración obtener el privilegio de tener la final de la Champions League.

Además, porque no es la primera vez que lo hagan. Ya tuvieron la chance en 2012 y 2025.

Allianz Arena, casa del Bayern Múnich y Luis Díaz recibirá la final de Champions League del 2027 Foto: Getty Images

Jan-Christian Dreesen, director general del FC Bayern, reconoció que: “Es una gran noticia para nosotros: el Allianz Arena, el FC Bayern y Múnich son sinónimo de atractivo internacional, hospitalidad y la máxima calidad organizativa”.

“Queremos volver a ofrecer a los aficionados una experiencia extraordinaria y mostrar a Múnich como una ciudad anfitriona abierta al mundo, apasionada por el deporte y perfectamente preparada”, se comprometieron para el evento que mantiene la atención del mundo entero.

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“Un evento de esta magnitud también puede dar un importante impulso a la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que desde el FC Bayern apoyamos con plena convicción”, proyectaron para la ciudad hacia el futuro.

Valga recordar que la Liga de Campeones del año 2026 culminará en el Puskás Aréna, de Budapest.