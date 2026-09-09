La tabla de la Champions League tras las goleadas del PSG y Barcelona y triunfos del Sporting, Liverpool y Arsenal

Sigue la primera fecha de la fase de liga de la Champions League con varios candidatos imponiendo jerarquía y avisando que van por el título en este curso. Además, otros grandes protagonistas de Europa alteraron la tabla de posiciones con victorias claves.

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A primera hora, el turno fue para el FC Barcelona y su camada de campeones del mundo que destruyó por completo al Feyenoord de Países Bajos. Con doblete de Raphinha (3′, 59′) y goles de Karim Adeyemi (22′), Lamine Yamal (77′) y Gabriel Jesus (85′) se dio el festín del Barça ante un club neerlandés que solamente le alcanzó para el descuento de Sem Steijn (82′).

A segunda hora, el PSG hizo su acto de presencia con bicampeón y con el afán de levantar cabeza en pleno debut en la Champions tras el mal comienzo en la Ligue 1. El gigante parisino no tuvo inconvenientes con el Slovan Bratislava que se lo quitó de encima con un contundente 6-1.

Un triplete de Ferran Torres y doblete de Ousmane Dembelé, más un gol del gran candidato al Balón de Oro, Fabián Ruiz, fue suficiente para sellar el 6-1 y trepar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. Suleiman Camara descontó para el club eslovaco.

Por otra parte, Arsenal, finalista de la pasada edición de la Champions, arrancó la nueva temporada europea con un triunfo en Italia. En el estadio Diego Maradona y con gol de Martin Odegaard, los ‘Gunners’ vuelven a Londres con una victoria clave ante el Nápoles.

En Anfield, el Atlético de Madrid cayó 2-1 ante un Liverpool lleno de presión que espera estar a la altura del título de la Champions esta temporada. El choque se podría decir que tuvo a dos contendientes a la corona. Julián Álvarez volvió a la titularidad con el equipo colchonero, pero eso no fue suficiente. Un gol de Dominik Szoboszlai y otro de Alexis Mac Allister, dio el triunfo en Inglaterra. Descontó Marcos Llorente.

En otro resultado clave de la jornada, Stuttgart de Alemania ganó 3-1 a un humilde Viking, mientras que Sporting Lisboa comienza de gran forma tras batir 3-1 al Galatasaray en Portugal.

Resultados de los partidos del 9 de septiembre

Stuttgart 3-1 Viking

Barcelona 5-1 Feyenoord

PSG 6-1 Slovan Bratislava

Napoli 0-1 Arsenal

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

Sporting CP 3-1 Galatasaray

La tabla de posiciones de la Champions

Tabla de la Champions League. Foto: Google

Así se jugará la jornada del 10 de septiembre