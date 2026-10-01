Jugador de Atlético Nacional iría a la Premier League o Serie A: deslumbró ante Junior

Yerson Mosquera, Simón García, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Solís. La lista va en aumento y parece que comienza a visualizarse otra venta desde Atlético Nacional al fútbol de Europa. El partido contra el Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot de Medellín tenía pinta de partidazo desde la previa y hasta los scouts que vienen desde el ‘Viejo Continente’ no se lo querían perder.

Jugada estilo Europa de James, Cardona y Cabrera con video desde la tribuna y sonido ambiente

Vibrante arenga de James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Junior: video resuena en el FPC

Es de esos partidos en Sudamérica que sirven para que muchos talentos de canteras puedan mostrarse. En este caso, estamos hablando de los nuevos talentos de Atlético Nacional, el mejor formador de la actualidad en el fútbol colombiano, que tuvo varios canteranos contra el Junior.

Pero principalmente los ojos se colocan en el defensa central Néider Parra, de grandes presentaciones en los últimos partidos de Atlético Nacional y que tuvo su momento cumbre contra el Junior, en juego que el club verdolaga ganó 3-1 y fue uno de los mejor valorados en la cancha.

Los más recientes reportes indican que ojeadores de cinco clubes de Europa estuvieron viendo a Néider Parra en el Atanasio Girardot, en donde aparecen equipos de la Premier League y la Serie A de Italia. Se pudo conocer que la mayoría eran de Inglaterra.

Ya con 21 años de edad, Néider Parra se perfila como la próxima venta millonaria de Atlético Nacional en enero de 2027 y, junto a Juan Manuel Rengifo, es uno de los grandes candidatos para pasar a Europa con operaciones que tienen millones de dólares de por medio.

Néider Parra daría el salto a Europa Foto: X

Su talla y poder atlético hacen que tenga como referencia a Dávinson Sánchez. Su lectura de juego, posicionamiento y velocidad en las coberturas y los relevos con William Tesillo en la dupla lo convierten en una verdadera joya a vender en próximos meses.

Néider Parra brilla en Nacional Foto: Atlético Nacional

Lucas González respira tranquilo tras encontrar el reemplazo de Simón García en la titular (vendido al Rio Ave de Portugal).

¿Cuántos canteranos tuvo Nacional contra Junior?

Además de Néider Parra, Nacional tuvo como titulares a Felipe Marín en la posición de Jorman Campuzano y Yeicar Perlaza en sustitución de Samuel Velásquez, quien está convocado a la Selección Colombia en Estados Unidos.

Además, desde la suplencia ingresaron el delantero Juan José Rosa y el extremo Emanuel Benítez, quienes dejaron muy buenas sensaciones y lograron soportar la presión de un partido como este. Otro canterano que se gana miradas es Xavi Ríos, otra joya, pero que tuvo que esperar en la suplencia.