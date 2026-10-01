Vibrante arenga de James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Junior: video resuena en el FPC

James Rodríguez tuvo la personalidad suficiente para hacerse cargo contra el Junior de Barranquilla. El volante fue titular y capitán en el partido clave contra el conjunto ‘Tiburón’ que se jugó en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, que era válido por la tercera fecha de la Liga Betplay y estaba aplazado.

La enigmática frase que publicó Teófilo Gutiérrez luego de su discusión con James Rodríguez

James Rodríguez se pronunció tras el picante encuentro con Junior y Teófilo Gutiérrez

Fue un partidazo, con pinta de clásico, que se reeditó tras la final del semestre pasado que dejó al Junior como el actual campeón. Pareciera que Atlético Nacional comenzó a ganar este juego desde la previa, pues se filtró la arenga de James Rodríguez en el camerino, le habló duro a sus compañeros e incitó a darlo todo en la cancha.

El video muestra cada palabra y el tono de voz de James Rodríguez junto a sus compañeros, tomó la vocería, se hizo en la mitad del círculo, todos se unieron a su alrededor y lanzó las frases que retumban en el fútbol colombiano, erizan la piel de la hinchada y tocó el corazón y la mente de sus compañeros. Tras lo dicho en el camerino, básicamente se devoró la cancha.

Son 40 segundos de puro ánimo en inspiración, que siempre en una competencia deportiva se necesitan: “Es una linda chance hoy, no hay que dejarla pasar. Tenemos que ir juntos. Hoy vamos a ganar”.

🟢⚪️🪄La arenga de James Rodríguez en el camerino previo al partido frente a Junior en el Atanasio Girardot.



🎥: YouTube de @nacionaloficial TV pic.twitter.com/x4L7nKdJlS — Juan José (@JuanJos750) October 1, 2026

Y es que James Rodríguez necesitaba una presentación como la que tuvo ante Junior para apagar a sus críticos y ganar un poco mas de relevancia como capitán y voz de mando en el camerino. Este duelo tuvo el toque de fútbol necesario con asistencias e influencia en los goles, además del cruce de palabras con otro coloso del FPC como Teófilo Gutiérrez para así tomar confianza.

James clave en la victoria de Nacional

El toque preciso de pelota de James Rodríguez marcó la diferencia y contó con el botín perfecto de sus compañeros, Andrés Sarmiento y Andrés Román, quienes no fallaron tras la fantasía del 10 en el primer tiempo.

Dos pinceladas de su zurda mágica fueron suficientes para abrir el marcador y anotar el segundo. El primero cayó al minuto 8, cortesía de Andrés Sarmiento, quien tuvo que retirarse de la cancha por lesión en la segunda parte. Tras el cobro de tiro de esquina de James, el volante estuvo atento para captar el rebote.

James Rodríguez patea el palon durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por la fecha 3 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa / El País

Al 17′, Junior cometió el grave error de dejar libre a James, quien tuvo todo el tiempo para mirar hacia el ataque y abrir cancha con un preciso pase para que Andrés Román se vistiera de delantero, controlara y rematara con potencia tras entrar al área. El mismo Román se fue de doblete tras el 3-1 definitivo.