Colombia vs. Paraguay: IA pronostica marcador exacto y ganador del amistoso en New Jersey

Este viernes, 2 de octubre de 2026, la Selección Colombia jugará ante Paraguay por un amistoso válido en fecha Fifa. El compromiso se desarrollará en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

Colombia vs. Paraguay: canal y hora exacta para ver el segundo amistoso de la fecha FIFA

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La expectativa crece, pues se trata del segundo partido de Colombia post-Mundial 2026. Es decir, otra prueba más para que el técnico Néstor Lorenzo mida a su renovada convocatoria en el campo de juego.

La inteligencia artificial (IA) pronosticó el marcador exacto del partido amistoso entre Colombia y Paraguay. Para darlo, se basó en el rendimiento reciente de ambas selecciones, sus últimos marcadores y los desempeños que han tenido en el campo de juego.

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🆚 🇵🇾

🗓 Viernes 2 de octubre

🕞 7:00 pm (hora COL)

🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison (Estados Unidos)

🏆 Amistoso Internacional

📺 Gol Caracol, Ditu - Fútbol RCN, App Canal RCN… pic.twitter.com/fXpfMjxUhr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 1, 2026

IA: “Colombia le va a ganar a Paraguay 2-1”

“El veredicto de una victoria 2-1 para Colombia se fundamenta en la superioridad colectiva e individual del conjunto colombiano frente al bloque defensivo paraguayo”, explica Gemini.

“Aunque Colombia viene de empatar 1-1 ante México en su más reciente presentación, mostrando algunos tramos de desgaste, mantiene una racha positiva y una plantilla con mayor peso ofensivo mediante variantes como Luis Javier Suárez, Jhon Arias y Richard Ríos”, añade.

Para el último juego contra México, Lorenzo tuvo en cancha a varios de los que disputaron el Mundial 2026. Sin embargo, luego arrancó a hacer variantes para ver nuevos perfiles en el compromiso.

Sobre la albirroja, Gemini indicó: “Paraguay llega motivado tras vencer 2-0 a Bolivia con una destacada actuación de Miguel Almirón, demostrando orden táctico y efectividad en contragolpe; sin embargo, la tricolor suele dominar la posesión en duelos directos frente a los albirrojos —como quedó demostrado en las recientes eliminatorias y torneos continentales—, lo que le permitirá inclinar la balanza a su favor en los momentos decisivos del partido”.

Avanza la fecha Fifa para la Selección Colombia

Luego del partido contra Paraguay, la Selección Colombia se preparará para enfrentar a Perú. Dicho compromiso se desarrollará el martes 6 de octubre de 2026 en Miami, Estados Unidos.