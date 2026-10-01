“Primero padre que presidente”: Abelardo De La Espriella compartió un especial momento con su hijo y lo registró en video

Abelardo De La Espriella compartió con sus seguidores en redes sociales un momento de su vida familiar y mostró una faceta diferente de la que suele mostrar en sus publicaciones relacionadas con la vida política. El mandatario contó que hizo una pausa en sus actividades para acompañar a su hijo Salvador en una reunión de padres e hijos.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que habló sobre la importancia de estar presente durante las diferentes etapas del crecimiento de los hijos. Desde su perspectiva, la crianza no se limita a la educación que reciben los menores en las instituciones, sino que también tiene un componente fundamental en el hogar.

“Primero padre que presidente”, escribió De La Espriella al comienzo de su publicación, una frase con la que resumió el sentido del mensaje que quiso compartir con sus seguidores.

El presidente relató que decidió dedicar parte de su jornada a acompañar a Salvador y compartir de cerca una etapa que describió como especial dentro de la vida de un padre.

“Hoy hice una pausa para compartir una reunión de padres e hijos junto a Salvador, acompañarlo y vivir de cerca esa etapa maravillosa de verlo crecer, aprender y empezar a construir su propio camino”, manifestó.

En su publicación, De La Espriella también reflexionó sobre la cantidad de información y las diferentes influencias a las que están expuestos actualmente los niños y jóvenes. En ese contexto, destacó el papel de los padres en la formación de sus hijos.

Para el mandatario, educar va más allá de transmitir conocimientos y también implica enseñar mediante las propias acciones y entregar herramientas para afrontar diferentes situaciones de la vida.

“Educar no es solamente enseñar; es formar con el ejemplo, transmitir respeto, disciplina, responsabilidad, carácter y valores”, señaló.

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Otro de los puntos que tocó fue la relación entre la familia y el aprendizaje en los colegios. De acuerdo con su mensaje, las instituciones educativas cumplen un papel importante en el proceso de formación, pero los primeros principios se construyen en casa.

“La escuela enseña y acompaña, pero la primera formación comienza en casa”, afirmó.

La publicación terminó con una reflexión personal sobre el significado que tiene para él ejercer la paternidad mientras ocupa un cargo público.

Presidente de Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

De La Espriella aseguró que gobernar Colombia representa un honor, pero diferenció esa responsabilidad de la experiencia de ser padre: “Gobernar a Colombia es un inmenso honor; ser papá es uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado”, escribió.

Finalmente, cerró su mensaje reiterando la prioridad que le da a su familia: “Porque antes de cualquier cargo está la familia. Y antes que presidente, siempre seré papá”.