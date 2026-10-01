¿Por qué se empañan los vidrios del carro y cómo recuperar la visibilidad?

Uno de los problemas más comunes que sufren los conductores es manejar mientras se empañan los vidrios de su vehículo. No atender esta situación de la manera adecuada puede traer varias afectaciones al usuario, entre ellas su visibilidad.

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De acuerdo con Jeep, el empañamiento de brisa ocurre cuando el aire húmedo del interior del auto entra en contacto con una superficie mucho más fría, como lo es el vidrio del parabrisas.

Debido a esta diferencia de temperatura, se provoca la condensación del vapor de agua, creando una película de humedad sobre el cristal.

El empañamiento de los vidrios puede presentarse por los cambios de temperatura y la humedad dentro del vehículo. Foto: Getty Images

Existen varias razones por las que ocurren estos hechos en los automóviles. Dentro de las más comunes, está la presencia de días lluviosos o nevados, en los que la humedad ambiental es elevada.

Un clima frío es otra razón por la que los vidrios de los vehículos se terminan empañando, especialmente al encender el vehículo en horas de la mañana. Las mismas personas que están adentro del carro pueden empañarla si exhalan aire húmedo.

¿Cuáles son las alternativas para prevenir que se empañen los vidrios del carro?

Según Jeep, existen varias formas en las que los conductores pueden evitar que el parabrisas del carro se termine empañando.

Una de las maneras más directas de combatirlo es activando el sistema de aire acondicionado o ventilación en modo desempañador. Esto permite circular aire seco por el interior del auto, reduciendo la humedad ambiental y acelerando la evaporación del vaho en los cristales.

Si el carro se encuentra en climas fríos, se aconseja hacer uso de la calefacción de manera gradual, ya que facilita que la temperatura del parabrisas se eleve de manera equilibrada.

Los conductores pueden aplicar diferentes medidas para evitar que el parabrisas se empañe durante el recorrido. Foto: Getty Images

Es clave hacer una limpieza adecuada del parabrisas, porque cualquier presencia de residuos de polvo, grasa o productos de aseo mal enjuagados puede estar facilitando la acumulación de vaho.

Una higiene adecuada con los productos adecuados para vidrios automotrices ayudará a mantener la superficie libre de impurezas y reducir las posibilidades de empañamiento.

En caso de que el parabrisas se siga empañando con bastante frecuencia, a pesar de aplicar las soluciones anteriores, el problema podría derivar de temas mayores, como una filtración oculta, fugas en el radiador de calefacción y mal funcionamiento del sistema de ventilación.

Si se presenta alguno de estos casos, lo más viable es trasladar el carro a un taller especializado para que especialistas y mecánicos realicen una revisión detallada.