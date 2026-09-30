¿Carro hurtado o con daños graves? Así calculan las aseguradoras cuánto pagarán en Colombia

Cuando un carro sufre un accidente grave o es hurtado por un delincuente, una de las primeras preguntas que se realizan los usuarios es: ¿cuánto paga el seguro por un carro en pérdida total?

Seguro para carros Tesla en Colombia: esto es lo que cubre

Esta inquietud se responde teniendo en cuenta varios aspectos, entre ellos, las condiciones de la póliza, el tipo de pérdida, el valor del vehículo al momento del siniestro y el deducible pactado.

De acuerdo con Seguros Bolívar, en Colombia, la indemnización de un seguro de daños se encarga de compensar la pérdida económica ocasionada por un siniestro cubierto. Por ello, el valor que recibe el propietario no siempre equivale al precio que pagó originalmente por el vehículo.

Para poder determinar si existe una pérdida total por daños o hurto, la aseguradora sigue una base de criterios para identificarlo.

El precio que pagó el propietario por el carro no necesariamente corresponde al valor de la indemnización. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de pérdida total por daños, se analiza el costo de reparar el vehículo frente a su valor comercial. Como referencia, la entidad establece el 75% como criterio para determinar este tipo de pérdida en sus contenidos sobre indemnización y reclamación.

Un ejemplo de estos es si, luego de un accidente, el costo de los repuestos, la mano de obra y los demás conceptos que son necesarios para reparar el carro están superando el porcentaje establecido frente a su valor comercial; se puede configurar como una pérdida total.

Por otro lado, la pérdida total por hurto se consigue cuando el vehículo es robado y se cumplen las condiciones para considerar que existe una pérdida total amparada por la póliza. Si ocurre este caso, el proceso de indemnización necesita cumplir los trámites vinculados con la propiedad y documentación del vehículo.

Accidentes graves y hurtos pueden llevar a una reclamación por pérdida total ante la aseguradora. Foto: Getty Images

Sin embargo, no todos los seguros para carros en el país comparten las mismas coberturas, deducibles, límites o condiciones, por lo que es importante revisar qué cubre exactamente el plan contratado.

¿Cómo calculan la indemnización por pérdida total de un carro?

La Superintendencia Financiera explica que, en el caso de los seguros de automóviles en el país, la indemnización se encuentra delimitada por factores como la suma asegurada, el valor real del bien y el perjuicio efectivamente sufrido. Adicionalmente, la indemnización no puede superar los límites establecidos en la póliza.

Para poder establecer el valor comercial del vehículo, se utiliza la Guía de Valores de Fasecolda, la cual es una herramienta que presenta valores comerciales promedio de vehículos y que sirve como referencia para la suscripción de seguros y el cálculo de indemnizaciones.

De esta manera, ante el caso de una pérdida total, el valor que se tome como referencia corresponde al momento del siniestro y tendrá que ser analizado de acuerdo con las condiciones específicas del contrato.