Nuevo plan piloto busca descongestionar la calle 13 y mejorar el ingreso a Bogotá: esta es la fecha de inicio

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en articulación con la Agencia Regional de Movilidad (ARM), implementará un plan piloto con el objetivo de mejorar la movilidad en la calle 13.

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El plan comenzará a partir del próximo lunes 5 de octubre y funcionará de lunes a viernes entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. El programa de prueba estará vigente en el sector por un periodo de un mes.

“Seguimos escuchando a la ciudadanía. Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. En la calle 13 se presentan filas de vehículos de hasta 7 kilómetros, por eso ponemos en marcha este piloto, que nos permitirá evaluar una nueva alternativa de ingreso y tomar decisiones con base en los resultados”, aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad.

Dentro del horario establecido por el Distrito, las operaciones quedarán distribuidas de la siguiente manera:

Carrera 128: sentido norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

sentido norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza: sentido oriente, entre las carreras 128 y 103.

sentido oriente, entre las carreras 128 y 103. Carrera 103: sentido norte, entre la avenida La Esperanza y la calle 26.

Durante el periodo de aplicación del plan piloto, equipos técnicos analizarán los tiempos de desplazamiento, las velocidades y el comportamiento del tráfico para establecer el impacto que esta medida tiene en la movilidad del occidente de Bogotá.

#Bogotá | Desde el 05 de octubre comenzará a operar en nuevo plan piloto para mejorar la movilidad de la calle 13. La medida modificará el sentido de circulación de tres corredores de la zona, de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m.



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“La calle 13 es un corredor que compartimos y que conecta a Bogotá con Mosquera y otros municipios de la Sabana Occidente. Por eso, desde la ARM trabajamos con Bogotá y Mosquera para poner a prueba nuevas medidas y responder a las necesidades de quienes se movilizan por aquí. Este piloto hace parte de la Red Regional de Corredores Eficientes y Seguros, que busca generar un trabajo articulado en los corredores que conectan nuestra región. Así construimos una movilidad que entiende los recorridos de las personas”, comentó la directora general de la Agencia Regional de Movilidad, Claudia Mercado.

En promedio, 14.391 vehículos ingresan a Bogotá durante la hora pico de la mañana por la calle 13, lo que genera una alta demanda sobre este corredor.

Durante la implementación del plan piloto, los conductores que se dirijan al occidente podrán usar la avenida Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13. Otra alternativa es tomar la carrera 100 y la calle 17 para conectarse con la avenida Centenario.