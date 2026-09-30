La Liendra contó el susto que vivió en Noruega mientras recorría las calles de Oslo: video llamó la atención

El viaje de Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, por Europa tuvo un episodio inesperado mientras recorría las calles de Oslo, Noruega. El creador de contenido estaba grabando parte de su recorrido por la ciudad cuando un hombre se acercó y protagonizó una situación que terminó generándole preocupación.

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El influencer se encuentra realizando contenido sobre los diferentes destinos que visita. En sus publicaciones suele mostrar lugares turísticos, aspectos de la cultura local y situaciones que encuentra durante sus recorridos. Esta vez, una de sus grabaciones registró un momento que no estaba contemplado en el plan.

Mientras caminaba por Oslo, y grababa para sus historias de Instagram, notó que un hombre se aproximaba. Según mostró en el contenido que compartió posteriormente, el sujeto llegó a tomarlo por el cuello, ante lo cual Gómez le pidió que mantuviera distancia.

La comunicación entre ambos tampoco fue sencilla debido al idioma. De acuerdo con el relato del creador de contenido, el hombre le solicitó dinero.

Aunque el encuentro terminó inicialmente con el alejamiento del hombre, La Liendra se dio cuenta de que continuaba detrás de él mientras avanzaba por la zona. Ante esta situación, decidió detenerse y hablar nuevamente con el sujeto para intentar entender qué estaba ocurriendo.

Finalmente, el hombre se retiró y el creador de contendo continuó con su recorrido. Sin embargo, el episodio hizo que reconsiderara permanecer en ese sector de Oslo.

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Después del incidente, La Liendra contó a sus seguidores lo sucedido y aseguró que posteriormente consultó información sobre el lugar en el que se encontraba. Según lo que mostró en sus redes sociales, descubrió que la zona era señalada como una de las áreas de mayor riesgo de la ciudad.

Por esta razón, decidió abandonar el sector y desplazarse hacia otro punto de Oslo. El episodio quedó registrado parcialmente en sus publicaciones y permitió a sus seguidores conocer una faceta diferente de su viaje.