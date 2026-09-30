La periodista Daniela Pachón ya tendría su nuevo lugar de trabajo. Después de despedirse de Noticias Caracol, donde laboró durante cerca de una década, tendría un nuevo reto en otro formato y, según una versión conocida públicamente, continuaría vinculada a la misma casa periodística.

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La información fue revelada en el programa piso 8 FM, espacio en el que comentaron que Pachón habría sido fichada por Caracol Radio para integrar el equipo de 6AM Hoy por hoy, programa liderado por el periodista Julio Sánchez Cristo.

Aunque todavía se esperan detalles oficiales sobre su llegada, la versión ya causó comentarios entre quienes han seguido la carrera de la comunicadora santandereana.

Su integro significaría pasar de las cámaras de televisión a los micrófonos de la radio, manteniendo su trabajo relacionado con la información.

Durante la conversación en Piso 8FM, los integrantes del programa destacaron que la trayectoria de Daniela no se limita su experiencia como presentadora. También resultaron su trabajo como reportera y las diferentes coberturas que realizó durante su paso por Noticias Caracol.

“No solamente es presentadora. Es presentadora y es periodista. Aparte tiene un ingrediente que pocas periodistas tienen, que es reportera”, señalaron en el espacio.

Los periodistas también recordaron algunas de las regiones a las que Daniela viajó para realizar informes y construir historias desde el lugar de los hechos. Entre los ejemplos mencionaron coberturas en San José del Guaviare y en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“La envían para San José del Guaviare, se va para San José del Guaviare, hace unos informes increíbles. La envían para la frontera Colombia-Venezuela y saca las mejores historias”, comentaron.

La salida de Noticias Caracol había sido enunciada por la propia periodista mediante sus redes sociales. En su mensaje de despedida, Daniela agradeció los años que pasó en el canal y recordó las experiencias, aprendizajes y personas que hicieron parte de esa etapa.

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Ahora, de acuerdo con la información entregada en dicho programa, su siguiente capítulo estaría Caracol Radio. Allí llegaría a 6 AM Hoy por hoy, uno de los espacios informativos de la emisora, para poner nuevamente su experiencia en repostería y presentación al servicio de la radio. Por ahora, la llegada de la periodista no ha sido presentado oficialmente con todos sus detalles.

Sin embargo, la versión apunta a que Daniela continuaría su carrera dentro del mismo grupo, pero enfrentando un nuevo reto y otros desafíos profesionales.